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廣達越南廠選址曝光 砸15億、佔地22.5公頃

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達越南廠選址曝光，傳將進駐越南美順工業區。記者吳康瑋/攝影
廣達越南廠選址曝光，傳將進駐越南美順工業區。記者吳康瑋/攝影

電子代工大廠再擴大東南亞佈局，其中，代工龍頭廣達（2382）越南廠選址正式曝光；《南定電子報》報導稱，越南南定省政府21日在美順工業區辦理與廣達集團的「電腦生產計畫協議」簽署儀式。據了解，廣達將以該工業區作為首要據點，第一階段廠區初估達22.5公頃。

廣達目前生產據點位於大陸、泰國、美國等地，以大陸產能占比最大，主要生產筆電。廣達日前透露，公司選擇前進越南，主要是考量近期頻傳的美中貿易戰，對旗下供應鏈造成的影響。

至於越南新廠產品線布局，廣達指出，將依實際狀況發展評估，並分批投資，目前無法明確揭露生產品項、何時動工啟用等細節，後續不排除因應最新國際情勢及客戶需求，於東南亞其他地區繼續尋找更多的製造據點。

《南定電子報》指出，該儀式由南定省省委書記范家足、省委副書記兼省人民議會主席黎國整、省委副書記兼省長范廷毅和副省長陳英勇等出席，至於廣達集團則由海外董事會主席黃健堂代表出席。

報導透露，黃健堂致詞時坦言，公司經過對越南多個省的電腦製造領域現狀和發展潛力進行考察評估時，受到南定省領導熱情介紹，並為投資者提供最大的協助，再加上南定省的地理位置優越，才有如今的規劃。

廣達

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