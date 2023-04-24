2022年車輛油耗指南出爐 本田小客車、機車表現最省油

經濟部能源局為提供民眾選購高效率車輛的參考資料，今（24）日公布2022年「車輛油耗指南」。其中，小客車以本田公司生產之FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D 油電複合動力汽油小客車表現最佳；機車以桃鈴公司引進的HONDA Super Cub C125 124c.c. M4表現最佳。

商用車則以寶嘉聯合公司引進之CITROEN BERLINGO VAN (XL) 1499c.c. M6 5D 柴油商用車勝出。

根據2022年「車輛油耗指南」的車輛省油排名中，小客車以本田公司生產之FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D 油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.9公里。

商用車則以寶嘉聯合公司引進之CITROEN BERLINGO VAN （XL）1499c.c. M6 5D 柴油商用車勝出，每公升柴油平均行駛20.1公里。

另外，機車以桃鈴公司引進的HONDA Super Cub C125 124c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均行駛81.4公里。

能源局表示，要做到車輛節能減碳，除慎選節能與省油的車輛外，正確的駕駛習慣及車輛的定期保養維護也很重要；例如減輕車上的載重、平順的加減速、保持正常的胎壓及避免長時間的怠速等，都是節能駕駛的好習慣。