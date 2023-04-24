需量反應10元買電讓政府「背黑鍋」 經部、台電：將檢討

4月高溫及部分機組故障，台電18日啟動需量反應措施，其中更以每度10元高價向民間購電。立法院經濟委員會今（24）日要求經濟部、台電進行專案報告，民進黨立委質疑，明明可以用更低價格購買，卻一口氣買到每度10元，所引發輿論也讓執政黨「背黑鍋」。

民進黨立委陳亭妃質詢需量反應機制，經濟部長王美花說明，需量競價機制從2015年就開始，中間就是如果民間可以調配可以向台電競價，最高就是每度10元，並非每一度都用10元購買。

面對委員追問是否過去有用10元買電，王美花坦承有，但詳細次數跟原因要再統計，她強調需量競價就是「買保險」，維持一定備轉容量率以上。

陳亭妃追問，如果改為啟動柴油發電機，那麼成本有多少，聽到王美花答覆是12元後，認為政府應該強調，如果不用需量反應，價格反而更高。王美花補充，去年啟動需量反應措施僅佔台電成本的0.17%，以台電去年發電成本約9,000億元，去年需量反應僅占約17億元。

陳亭妃最後表示，需量反應是否會變成常態，王美花說，4月18日為今年第二啟動需量反應，上次為4月6日，但18日迄今無再使用需量反應，強調最主要還是機組故障才會用。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生補充，4月18日故障是台塑汽電共生大型機組及桃園海湖電廠燃氣機組故障，海湖預計月底回歸，塑化應會週三回歸。他說，去年啟動需量反應平均價格為每度2.95元，這次18日啟動平均價格為每度5.2元。

台電總經理王耀庭也說，當天機組故障，而台電為了讓備轉容量率維持在6%以上的「黃燈」，所以才啟動需量反應。但民進黨立委陳明文不滿認為，台電用10元最高價買電，導致執政黨「背黑鍋」，應該要檢討購買機制。王美花、王耀庭也坦言會再檢討，看未來可不可以不用買到這麼高。