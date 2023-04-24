工總籲碳交所初期免費核配 環保署長回應了

台灣將成立碳權交易所，工總等工商團體呼籲參考先進國家作法，初期能有免費核配。環保署長張子敬今（24）日表示，國內碳交易短期內不會實施總量管制，也不會去做免費核配，但即使如此，目的仍然一樣，只是做法比較簡化。

立法院社福及衛環委員會今日邀請環保署專案報告強化家戶與一般事業廢棄物管理因應作為，張子敬列席備詢。

民進黨立委洪申翰質詢時指出，外界對於碳權交易所有很多期待，近日企業界也談到，希望初期能有免費核配，但就他理解，要在啟動總量管制的前提下，才會有所謂免費核配。

張子敬回應，依目前法規確實如此，初步規畫，「短期內還沒有要走到這一步。」

張子敬表示，歐盟有免費核配機制，看似可少繳一點費用，但其實並不盡然，由於免費核配額度後，需要繳交碳費的排放量變小，碳費費率反而要變高，他表示，台灣不採核配，但目的相同，只是相對簡化，因此「短期內不會實施總量管制，也不會去做核配。」

洪申翰提醒，接下來討論碳權交易所，應要強調未來「減量額度」必須是高品質，要有「外加性」。