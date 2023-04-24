工總籲碳交所初期免費核配 環保署長回應了
台灣將成立碳權交易所，工總等工商團體呼籲參考先進國家作法，初期能有免費核配。環保署長張子敬今（24）日表示，國內碳交易短期內不會實施總量管制，也不會去做免費核配，但即使如此，目的仍然一樣，只是做法比較簡化。
立法院社福及衛環委員會今日邀請環保署專案報告強化家戶與一般事業廢棄物管理因應作為，張子敬列席備詢。
民進黨立委洪申翰質詢時指出，外界對於碳權交易所有很多期待，近日企業界也談到，希望初期能有免費核配，但就他理解，要在啟動總量管制的前提下，才會有所謂免費核配。
張子敬回應，依目前法規確實如此，初步規畫，「短期內還沒有要走到這一步。」
張子敬表示，歐盟有免費核配機制，看似可少繳一點費用，但其實並不盡然，由於免費核配額度後，需要繳交碳費的排放量變小，碳費費率反而要變高，他表示，台灣不採核配，但目的相同，只是相對簡化，因此「短期內不會實施總量管制，也不會去做核配。」
洪申翰提醒，接下來討論碳權交易所，應要強調未來「減量額度」必須是高品質，要有「外加性」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言