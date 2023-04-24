需量競價只是保險　王美花：不會成為常態

日前民營電機組故障、氣溫升高增加民眾用電，台電18日緊急動用「需量競價」措施向民間買電，最高出價每度10元。經濟部長王美花強調，需量競價只是保險機制，不會變成常態。

王美花表示，需量競價行之有年，雖然每度電最高出價10元，但事實上用10元買電的比例僅佔0.17%，且如果用柴油機組來做為備用電力來源的話，不但成本更高，還會造成空氣污染。

台電也表示，當天有民營機組故障，為了讓備轉容量維持在6%以上才啟動需量競價，並不是缺電，且平均每度電購買價格是5.2元，而是否要最高要用到10元去買，則可以再檢討。

而目前南部水情嚴峻，曾文水庫蓄水量跌破7%，王美花則表示，雖然春雨不如預期，但曾文水庫與與烏山頭水庫連用，目前還有八、九千萬噸水可以用，情況還在掌握當中。