課徵碳費 環保署長張子敬：不會有哄抬價錢問題

台灣擬於2024年開徵碳費，營建業擔憂恐推升房價。環保署長張子敬今（24）日重申，營建業並非第一階段徵收對象，在訂定費率時也會將相關因素納入考慮，慎重訂定費率，他也提出兩點說明。

首先，環保署強調徵收碳費是一個經濟手段，而不是財政手段，因此沒有一定要收多少錢的問題，目的是要能達推動減碳效果；第二，碳費徵收策略是「由大到小」，外界常聽到的第一批次盤查對象共約287家，就會在首波徵收對象，由大的排放源開始徵收，至於小的排放源初期先輔導，分階段來做。

張子敬表示，大家對於徵收碳費，因為不了解而有一些焦慮，對於收多少錢，若為單一費率，那就有可能造成現在大家擔心的轉嫁，但事實上環保署希望訂定一個費率，是能夠讓願意減碳的可得到鼓勵，不從事減碳者可能須付出較高代價，不會說有哄抬價錢的問題。

對於營建業憂心，張子敬表示，建築業不會在第一階段管制對象，業者擔心建材是否漲價等問題，在訂定費率時都會納入考慮，呼籲外界大可不必如此擔心，環保署會慎重訂定徵收費率。

有媒體詢問，台電也是被徵收碳費對象，是否也會造成電價上漲壓力？張子敬解釋，電力業所產生的排碳，是從用電端去收，不是從台電去收，因此不會轉嫁到一般民生用電。