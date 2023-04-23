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碳交所提升母公司位階到證交所 背後有學問

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證交所。本報系資料庫
證交所。本報系資料庫

原本國內產學界在討論碳交所成立的議題時，傾向把碳交所的位階放在由櫃買中心主導成立，但如今碳交所的位階被拉高，從櫃買提升至證交所，據了解背後最重要的原因，在於發揮「母雞帶小雞」的功能。

金融圈人士指出，原先把碳交所放在櫃買中心之下，是認為國內的碳權交易量應該相對有限，「殺雞焉用牛刀」，不用放在證交所的位階，如今整個思維改變，顯示比起交易量，政府更重視的是如何讓大型的企業集團發揮「母雞帶小雞」的功能。

安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興即樂見由證交所主導碳交所設置。他相當贊成強 化推動「以大廠帶小廠」的產業同盟,甚至是跨產業合作,支持企業淨 零轉型，因此相當看好透過大型企業集團執行減碳，進而帶動到身為其供應鏈的中小企業加入減碳行列，全體產業執行減碳的效率會更好，尤其這些中心大廠幾乎都是證交所管轄的公司，因此改由證交所來主導設置碳交所，來抓住碳排量高的中心大廠，督促其加速執行減碳，進而帶動其價值鏈的衛星廠也一起跟進減碳排。

根據業界估算，在碳交所成立之後，可望第一波獲准參加碳權交易的287家企業集團，就已涵蓋了70%至80%的國內碳排總量，除了中油、台電、台火這些國營碳排大戶之外，大部分都是上市櫃企業，例如，像是中鋼、台積電、台塑集團已被業界公認為國內碳排量前十大企業集團，全部都是上市公司，大約已佔比全國總碳排量的30%至40%。

至於未來碳交易所成立之後，碳價該如何訂定？林泉興則提出幾個指標，包括合理、可負擔、可反映外部成本、可與國際制度接軌、維持產業國際競爭力，將成為國內碳定價機制的重點，除了考量各國作法，我國國情也必須考慮到，以避免對我國產業於國際間競爭力造成過度衝擊。

證交所 櫃買中心 減碳

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