加油等等 中油：明起汽、柴油各降0.2元

內政部本周將進行平均地權條例相關子法的預告。內政部長林右昌日前表示，此次子法的修正，有兩個重點，一是要根絕不當的惡意的炒作，二是要保障正常正當的經營者。 他說，平均地權條例的修正，主要目的是打炒房，尤其是針對不當且惡意的炒房，這是老百姓所深惡痛絕的，之前房價高漲，但從去年到今年，預售屋成交量只剩三成。目前房價是溫和往下走，對整個國家經濟才是好事，而房市問題牽涉貨幣、土地、利率等，必須要有一套多面向的政策方案。

2023-04-23 07:00