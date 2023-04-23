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加油等等 中油：明起汽、柴油各降0.2元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元。 中央社
台灣中油宣布，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元。 中央社

台灣中油宣布，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及2.1元。

台灣中油表示，本周受市場預期美國聯準會5月將升息1碼、美國銷售數據連2個月下降等因素影響，帶動國際油價下跌，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌2.36美元，新台幣兌美元匯率貶值0.084元，國內油價依公式計算跌幅為1.98%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及1.9元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.6元及1.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.0元及2.1元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。

國際油價

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