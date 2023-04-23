蔡總統：壯大綠能產業

4月22日是世界地球日，蔡總統、行政院副院長鄭文燦昨（22）日出席「韋能能源雲林新興電廠開幕啟動典禮」。蔡總統表示，政府有策略滿足供應鏈綠電需求，決心壯大綠能產業，落實能源轉型；目標是把低碳、零碳的挑戰，轉化成帶動產業、提供就業的新機會。

行政院指出，昨日啟動的韋能新興電廠是目前台灣容量最大的太陽能電廠，建置容量達272MW，發電可達4億度；韋能在台灣共有七個太陽能發電廠，總裝置容量達412MW。

鄭文燦表示，我國2025年太陽光電裝置容量目標是20GW，蔡總統提出「綠能極大化」政策以後，目前已完成建置10.25GW，去年更加速完成2.52GW的推動量。

鄭文燦說，蔡總統提出「綠能加速方案」來解決用地取得、升壓站、饋線等需求，希望透過中央地方聯合會審加快審查速度，也期望太陽光電未來發展結合儲電站的設計，實現「光儲合一」目標，這些新的方向未來都會在綠能加速方案一一落實。鄭文燦表示，雲林台西工業區的光電案場已定位為綠能專區，未來將採行漁電共生等發展模式，將使過去廢棄、無法開發的台西工業區900公頃土地，不只重新獲得一個新的生命，也創造地方就業機會與經濟繁榮。