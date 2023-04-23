環境部氣候變遷署籌備處掛牌 碳費徵收機制 下半年討論
「環境部氣候變遷署籌備處」於昨（22）日世界地球日掛牌。對各界關注的碳費，環保署長張子敬表示，環保署正規劃盤查與收費機制，預定下半年端出腹案與各界討論。他表示，碳費徵收金額將由審議會明年上半年討論、下半年開始徵收。
行政院院長陳建仁昨日出席揭牌儀式時表示，2050淨零排放目標入法，未來將加強氣候治理，規劃徵收碳費專款專用，提升產業競爭力與國家因應氣候變遷的調適能力。
張子敬表示，全球因應氣候變遷腳步非常快，例如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）即將在今年10月施行，供應鏈加速減碳要求等；因此在環境部組改前，需要成立氣候變遷署籌備處，增加人力，並讓氣候變遷因應法的各項子法、碳盤查、碳費徵收、氣候變遷調適等各項工作都能如期推展。
張子敬強調，「碳費是經濟手段而非財政工具。」徵收是為促進實質減量，而非關注徵收金額甚至造成成本轉嫁。他表示，環保署正在規劃盤查與收費機制，預定今年下半年端出腹案與各界討論；碳費徵收金額將由審議會明年上半年討論、明年下半年開始徵收，此進度將與CBAM的期程接軌。
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