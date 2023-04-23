工業大戶 再生水至少用50%

為強化抗旱韌性，《再生水資源發展條例》已修正擴大再生水使用範圍；經濟部水利署預告子法，明定每日計畫用水量達2萬噸以上開發單位，其工業用水須使用至少50%系統再生水，預計最快7月公告實施，預計新開工業區、舊廠區擴建業者受影響。

氣候變遷導致缺水風險增加，去年修正再生水資源發展條例，擴大再生水使用範圍，由原本限於水源短缺地區，擴大到一定規模以上開發行為，須使用一定比率系統再生水，經濟部因此配合修正相關子法。

水利署副署長王藝峰表示，一直以來水利署審查廠商用水計畫書時，會要求水資源短缺時，廠商要用再生水，但並非強制規定，且水資源沒有短缺也不得強制廠商使用再生水。其次，很多新設工業區開發，如科學園區新設園區都是因應環評要求才使用再生水，這是業者環評承諾。上述兩種方式要求廠商使用再生水，都不是法源依據。

水利署這次修正子法，開發單位計劃用水量達每日2萬立方公尺（噸）以上者，屬於工業用水部分應使用至少50%系統再生水，適用範圍包含新設廠與擴廠案，修正子法已送到經濟部，即將進入60天預告期，預計最快7月公告實施。

王藝峰解釋，主要是新工業區開發單位會受到影響；有些既定工廠和個別廠商，若擴建也會受到響。舉例來說，某公司舊廠每日用水量已達1.8萬噸，新擴建廠房新增用水量4,000噸，合計每日2.2萬噸，針對新增導致超過2萬噸部分，就會要求該業者須用1,000噸再生水，舊廠用水不會受影響。

他表示，一旦適用上述規定業者或開發單位，可以使用公共再生水系統或自建再生水廠，或者水利署輔導業者換水，或者使用海淡水或雨水儲留方式因應。上述公共再生水系統是指內政部現已核定興建11座再生水廠，未來還會再增加。

王藝峰表示，經兩年前百年大旱經驗，廠商對使用再生水已很有意識，除提升公司ESG形象，更重要的是，再生水雖較自來水貴，但可保枯水期不會缺水，產線不致停產，叫水車也不保證就買得到；而且，使用再生水部分，也不必繳耗水費。