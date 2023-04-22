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全台最大光電廠在雲林！政院：台西工業區光電案場定位為「綠能專區」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

4月22日是世界地球日，蔡總統、行政院副院長今（22）日出席「韋能能源雲林新興電廠開幕啟動典禮」。蔡總統表示，政府有策略來滿足供應鏈的綠電需求，決心壯大綠能產業，落實能源轉型；目標是把低碳、零碳的挑戰，轉化成帶動產業、提供就業的新機會。

行政院指出，今日啟動韋能新興電廠是目前台灣目前容量最大的太陽能電廠，建置容量達到272MW，發電可達4億度；韋能在台灣共有七個太陽能發電廠，總裝置容量達到412MW。

行政院副院長鄭文燦表示，我國2025年太陽光電裝置容量目標是20GW，蔡總統提出「綠能極大化」的政策以後，目前已完成建置10.25GW，而去年更加速完成2.52GW的推動量。

鄭文燦說，蔡總統更提出了「綠能加速方案」來解決用地取得、升壓站、饋線等需求，希望透過中央地方聯合會審來加快審查速度，也期望太陽光電未來發展上結合儲電站的設計，實現「光儲合一」的目標，這些新的方向未來都會在綠能加速方案一一落實。

鄭文燦並表示，雲林台西工業區的光電案場已定位為綠能專區，未來該綠能專區將採行漁電共生等發展模式，將使過去廢棄、無法開發的台西工業區900公頃土地，不只重新獲得一個新的生命，也創造地方的就業機會與經濟繁榮，這是沒有煙囪的工業，應可獲得地方上支持。

太陽能電廠 綠能 太陽光電

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