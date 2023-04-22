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全台最大太陽光電島座落雲林！蔡英文總統：助攻能源轉型

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導
總統蔡英文選擇在世界地球日為台灣最大單一光電案場主持開幕儀式。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文選擇在世界地球日為台灣最大單一光電案場主持開幕儀式。記者蔡維斌／攝影

台北韋能能源藉今日世界地球日啟用雲林新興電廠，蔡英文總統主持剪綵典禮，行政院副院長鄭文燦、台灣金控董事長沈榮津及立法委員蘇治芬、雲林縣副縣長謝淑亞等人均出席與會。蔡英文致詞時表示，該電廠是全台目前最大的太陽光電島，每年可提供9萬用戶家庭用電，不僅是台灣光電發展重要的里程碑，也是與政府共朝2050淨零轉型目標努力。

韋能能源2019年向經濟部工業局承租雲林新興離島工業區，興建占地226公頃的雲林新興電廠，並以68萬片太陽能模組與9萬支基樁打造，裝置容量達272MW，年發電量達4億度，是全台單一案場最高發電量。

蔡英文指出，綠色能源已是全球趨勢，能源轉型一直是政府施政目標，更是台灣重要的轉型路徑，台灣在天然條件優勢與後天各界推進下，逐步站穩腳步，現在台灣至少25家企業加入倡議，去年營業總額超過5兆元，接下來陸續有數百家國內企業提出綠電需求，再生能源刻不容緩，未來除將逐步落實，也助國內企業加速打入國際綠色工業，今年全台再生能源發電量有望突破200億度，光電設置量已超過1千萬瓩。

蔡英文強調，雲林新興電廠啟用後，在發電尖峰期間，全台每25度綠電就有1度來自於此，將成為台灣能源轉型強而有力的支持，強力助攻台灣能源轉型，也盼未來持續透過產、官、學合作，穩健朝向能源轉型願景邁進。

韋能能源總部執行長Nitin Apte表示，韋能能源以全台日照量第一的雲林日照現況調整角度，採用雙面發電模組技術，打造正反兩面發電太陽能板，平均發電功率較一般太陽能板提升2%至4%；至今在全台打造7座已商轉的太陽光電廠，發電量獨步全台，以提供更穩定的綠電，加速亞太地區能源轉型為發展目標。

行政院副院長鄭文燦致詞時表示，韋能能源著力在地案場、社區與環境平衡發展，雲林新興電廠施工尖峰期間投入約600名人力，其中一半是雲林在地居民，帶動地方就業發展，施工期間也提供合作廠商高達2121小時的線上與實作培訓，同時聘請第三方單位進行環境和生態監測，規畫大型工程車輛路線，減少交通震動、噪音對在地生活的影響，未來會推動環境教育，地方共創環境與人文價值。

鄭文燦指出，台灣走在綠能道路上是堅定不移且沒有遲疑，綠能是保護地球、疼惜台灣最重要的政策，為讓台灣能源轉型以永續發展，蔡總統提出「綠能極大化政策」，相關單位也加速完成布建，其中綠能加速方案也是持續努力的目標，希望透過中央、地方聯合會審，加速解決用地取得、升壓站、饋線等需求，另太陽能發展方面則盼結合儲電站設計「光儲合一」，這些新方向將來都會落實在方案中，業者能放心投資，政府會全力支持。

立委蘇治芬也當面向總統請命期能以雲林為中心，將台61線以西，打造台灣第一條「風光走廊」，她指出，由韋能公司開發260多公頃新興區，是台灣最大單一光電案場，目前天豐公司也積極開發離岸風電，風能、光能皆在雲林，且緊鄰石化城，讓荒廢二、三十年的台西工業區引進綠能產業，將來甚至帶入最乾淨的氫能產業，開發成為台灣第一條「風光走廊」名符其實。此提議獲行政院副院長鄭文燦認可。

鄭文燦回應，綠能「減碳、減排」可讓雲林獲得新方向，政府已定位台西工業區為綠能專區，將來會採取漁業、農業共生模式，開發過去無法開發及廢棄的900公頃腹地獲得新生命，而綠能加速方案鎖定的重點案場也會進入台西工業區，以「沒有煙囪的工業」創造地方就業繁榮，讓地方得到更大支持。

雲林新興電廠以68萬片太陽能模組打造台灣圖騰，象徵肩負台灣綠電能源使命。圖／韋能能源提供
雲林新興電廠以68萬片太陽能模組打造台灣圖騰，象徵肩負台灣綠電能源使命。圖／韋能能源提供
韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島。圖／韋能能源提供
韋能能源於雲林離島工業區打造全台太陽光電單一案場最高發電量的離岸光電島。圖／韋能能源提供
總統蔡英文（左四）選擇在世界地球日為台灣最大單一光電案場主持開幕儀式。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文（左四）選擇在世界地球日為台灣最大單一光電案場主持開幕儀式。記者蔡維斌／攝影
蔡英文總統（前排右六）等人今出席剪綵全台目前最大的太陽光電島、雲林新興電廠啟用典禮。記者蔡維斌／攝影
蔡英文總統（前排右六）等人今出席剪綵全台目前最大的太陽光電島、雲林新興電廠啟用典禮。記者蔡維斌／攝影

太陽能 綠能 太陽光電 蔡英文 鄭文燦 蘇治芬 雲林

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