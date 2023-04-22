全台最大太陽光電島座落雲林！蔡英文總統：助攻能源轉型

台北韋能能源藉今日世界地球日啟用雲林新興電廠，蔡英文總統主持剪綵典禮，行政院副院長鄭文燦、台灣金控董事長沈榮津及立法委員蘇治芬、雲林縣副縣長謝淑亞等人均出席與會。蔡英文致詞時表示，該電廠是全台目前最大的太陽光電島，每年可提供9萬用戶家庭用電，不僅是台灣光電發展重要的里程碑，也是與政府共朝2050淨零轉型目標努力。

韋能能源2019年向經濟部工業局承租雲林新興離島工業區，興建占地226公頃的雲林新興電廠，並以68萬片太陽能模組與9萬支基樁打造，裝置容量達272MW，年發電量達4億度，是全台單一案場最高發電量。

蔡英文指出，綠色能源已是全球趨勢，能源轉型一直是政府施政目標，更是台灣重要的轉型路徑，台灣在天然條件優勢與後天各界推進下，逐步站穩腳步，現在台灣至少25家企業加入倡議，去年營業總額超過5兆元，接下來陸續有數百家國內企業提出綠電需求，再生能源刻不容緩，未來除將逐步落實，也助國內企業加速打入國際綠色工業，今年全台再生能源發電量有望突破200億度，光電設置量已超過1千萬瓩。

蔡英文強調，雲林新興電廠啟用後，在發電尖峰期間，全台每25度綠電就有1度來自於此，將成為台灣能源轉型強而有力的支持，強力助攻台灣能源轉型，也盼未來持續透過產、官、學合作，穩健朝向能源轉型願景邁進。

韋能能源總部執行長Nitin Apte表示，韋能能源以全台日照量第一的雲林日照現況調整角度，採用雙面發電模組技術，打造正反兩面發電太陽能板，平均發電功率較一般太陽能板提升2%至4%；至今在全台打造7座已商轉的太陽光電廠，發電量獨步全台，以提供更穩定的綠電，加速亞太地區能源轉型為發展目標。

行政院副院長鄭文燦致詞時表示，韋能能源著力在地案場、社區與環境平衡發展，雲林新興電廠施工尖峰期間投入約600名人力，其中一半是雲林在地居民，帶動地方就業發展，施工期間也提供合作廠商高達2121小時的線上與實作培訓，同時聘請第三方單位進行環境和生態監測，規畫大型工程車輛路線，減少交通震動、噪音對在地生活的影響，未來會推動環境教育，地方共創環境與人文價值。

鄭文燦指出，台灣走在綠能道路上是堅定不移且沒有遲疑，綠能是保護地球、疼惜台灣最重要的政策，為讓台灣能源轉型以永續發展，蔡總統提出「綠能極大化政策」，相關單位也加速完成布建，其中綠能加速方案也是持續努力的目標，希望透過中央、地方聯合會審，加速解決用地取得、升壓站、饋線等需求，另太陽能發展方面則盼結合儲電站設計「光儲合一」，這些新方向將來都會落實在方案中，業者能放心投資，政府會全力支持。

立委蘇治芬也當面向總統請命期能以雲林為中心，將台61線以西，打造台灣第一條「風光走廊」，她指出，由韋能公司開發260多公頃新興區，是台灣最大單一光電案場，目前天豐公司也積極開發離岸風電，風能、光能皆在雲林，且緊鄰石化城，讓荒廢二、三十年的台西工業區引進綠能產業，將來甚至帶入最乾淨的氫能產業，開發成為台灣第一條「風光走廊」名符其實。此提議獲行政院副院長鄭文燦認可。