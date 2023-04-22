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「創新界奧斯卡」愛迪生獎 工研院勇奪三項

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
工研院勇奪2023愛迪生獎（Edison Awards）於21日在美領獎。左起為工研院北美辦公室主任王明哲、工研院生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅、工研院資訊與通訊研究所工程師陳柏瑋、工研院資訊與通訊研究所組長廖彥彰、工研院生醫與醫材研究所副組長鄭淑珍、工研院生醫與醫材研究所專案經理李若屏。工研院／提供
工研院勇奪2023愛迪生獎（Edison Awards）於21日在美領獎。左起為工研院北美辦公室主任王明哲、工研院生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅、工研院資訊與通訊研究所工程師陳柏瑋、工研院資訊與通訊研究所組長廖彥彰、工研院生醫與醫材研究所副組長鄭淑珍、工研院生醫與醫材研究所專案經理李若屏。工研院／提供

素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布今年度獲獎名單，在經濟部技術處補助下，工研院連續七年獲獎，與陶氏化工（Dow）、杜邦（DuPont）、3M、LG等大廠共同在國際上發光，在全球近400多項技術／產品激烈競爭中，勇奪1金1銀1銅。在台灣囊括的8項中，工研院勇奪3項。

工研院奪下的3項中，AI&5G節能的「O-RAN節能專網網管技術」，是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，拿下金牌獎；「超分子複合技術眼藥滴劑」緊追在金牌獎莫德納（Moderna）技術之後，搶下銀牌獎；「智慧射頻熱消融系統」則獲得銅牌獎，再次讓台灣的健康醫療與智慧科技躍上國際舞台。

愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示，台灣囊括8項愛迪生獎，其中工研院勇奪3項，十分優秀、相當驚人。工研院不畏失敗，勇敢創新，成為各項趨勢的領頭羊，充分彰顯其本質與職責。工研院總能研發可解決世界重大難題的創新技術，以國家級的規模來支持，持續創新研發來解決全球嚴峻挑戰。以此次獲獎技術為例，工研院利用非侵入性眼藥水，取代眼球扎針治療黃斑部病變，開啟了醫療生態系新的研發方向，引領創新前所未見。

工研院院長劉文雄表示，近年來工研院持續聚焦以市場為導向的研發，透過跨領域合作打造具有市場競爭力的創新技術。這次很榮幸有3項技術獲獎，證實我們以市場技術為導向的研發獲得肯定。獲獎的3項技術包含「O-RAN節能專網網管技術」、「超分子複合技術眼藥滴劑」、「智慧射頻熱消融系統」均已透過不同形式或應用進行技術移轉、邁向商品化，廠商包含和碩聯合科技、信力生技、仁寶電腦，產業化效益非常卓越。科技發展一日千里，工研院將持續保持創新動能、兼顧研發與市場鏈結，協助臺灣產業厚植研發實力，轉型升級爭取國際商機。

經濟部技術處處長邱求慧表示，台灣的科技研發實力長期深獲國際肯定，技術研發也密切貼近全球產業趨勢，經濟部長期以科技專案支持法人研發前瞻創新技術，屢獲國際大獎肯定，顯示我國的研發科技能量持續受到國際肯定。欣見工研院今年以3項技術獲獎，再度於國際舞台展現臺灣在AI人工智慧與5G資通訊科技、生醫領域的前瞻創新研發能量。

拿下金牌獎的「O-RAN節能專網網管技術」，即是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，讓閒置基站進入休眠狀態，減少耗電節省成本。這套系統透過智慧模組化技術，可快速依據不同專網需求加以優化，讓專網佈建如同安裝APP一樣快速簡單，無論在智慧工廠、智慧醫院、智慧娛樂、智慧倉儲物流、無人機等5G專網，都能快速適用。此技術不僅已協助多家網通設備商加值與產品升級，更期望未來持續以智慧化致能技術，提升資通訊產品的能源效率，並可快速複製、壯大我國專網應用百花齊放，帶動臺灣產業數位轉型、蓬勃發展。

銀牌獎的「超分子複合技術眼藥滴劑」，藉由特殊的眼底傳輸技術，採用雙性分子載體，表面極度親水且尺寸極小，可以快速通過眼表、角膜層等層層眼組織障礙，直達眼底的病灶進行治療，有效減少血管滲漏面積，像是濕式黃斑部病變等病灶位於眼後房的眼科疾病，患者未來將不需要到醫院讓眼睛打針，在家滴眼藥水即可治療，此技術已完成技轉並進入臨床二期收案中。

銅牌獎的「智慧射頻熱消融系統」則結合超音波影像導引，以微創手術將單支可調式消融電極針，導引至病灶進行局部治療，不僅傷口小、恢復期也短，更是全球第一個整合微創手術、超音波影像與演算法的高階醫材系統，已完成技轉，目前已取得台灣上市許可。

工研院以「O-RAN節能專網網管技術」，是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，拿下愛迪生獎金牌，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，讓閒置基站進入休眠狀態，減少耗電節省成本，並可透過智慧模組化技術，依據不同專網需求加以優化、佈建。工研院／提供
工研院以「O-RAN節能專網網管技術」，是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，拿下愛迪生獎金牌，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，讓閒置基站進入休眠狀態，減少耗電節省成本，並可透過智慧模組化技術，依據不同專網需求加以優化、佈建。工研院／提供
工研院以「超分子複合技術眼藥滴劑」緊追在獲得愛迪生獎金牌的莫德納（Moderna）技術之後，搶下銀牌獎，該技術為一種眼藥精準傳輸技術，可讓眼藥直達眼底的病灶進行治療，已應用於治療濕式黃斑部病變並技轉信力生技。工研院／提供
工研院以「超分子複合技術眼藥滴劑」緊追在獲得愛迪生獎金牌的莫德納（Moderna）技術之後，搶下銀牌獎，該技術為一種眼藥精準傳輸技術，可讓眼藥直達眼底的病灶進行治療，已應用於治療濕式黃斑部病變並技轉信力生技。工研院／提供
獲得愛迪生獎銅牌的工研院「智慧射頻熱消融系統」，結合超音波影像導引，以微創手術將單支可調式消融電極針，導引至病灶進行局部治療，是全球第一個整合微創手術、超音波影像與演算法的高階醫材系統，已技轉仁寶電腦，目前已取得臺灣上市許可。工研院／提供
獲得愛迪生獎銅牌的工研院「智慧射頻熱消融系統」，結合超音波影像導引，以微創手術將單支可調式消融電極針，導引至病灶進行局部治療，是全球第一個整合微創手術、超音波影像與演算法的高階醫材系統，已技轉仁寶電腦，目前已取得臺灣上市許可。工研院／提供

工研院 5G 微創手術

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