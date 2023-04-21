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國科會AIT辦永續創新發展論壇 聚焦淨零等3議題

中央社／ 台北21日電

國科會今天與AIT 舉辦「台美永續創新發展論壇」，邀請兩國產學專家針對淨零等3議題進行討論，更廣邀近150名高中學生現場參與，可望促進台美間的跨界合作，並進一步扎根科學教育。

國科會今天與美國在台協會（AIT）共同舉辦「台美永續創新發展論壇」，由國科會自然處處長羅夢凡、AIT經濟組副組長安若熙（Mayra Alvarado）共同開幕，並邀請台美雙方學研、產業界與非政府組織專家人士參與，探討淨零與科學技術、教育永續與創新、生態永續等3大議題。

國科會指出，這次論壇響應聯合國「基礎科學促進永續發展國際年」（IYBSSD）的台灣系列推廣活動，透過永續創新發展議題交流，促進台灣與國際間發展更緊密的連結，並增進國內外對於永續發展的認知與投入。

論壇廣邀近150名高中學子現場參與，並全程線上直播，以IYBSSD「加強科學的包容性參與」、「加強教育與科學培訓」、「資助基礎科學」與「推廣開放科學」4大概念為出發點，針對重要議題，由雙方專家分享經驗和觀點，透過演講與主題論壇型式進行深入交流，提倡在生態、經濟、社會等各方面，實踐可持續發展的理念。

國科會表示，IYBSSD台灣系列推廣活動與聯合國同步在2022年7月1日開始，截至2023年4月，已有超過500場響應活動遍及台灣各角落，超過百名學者投入帶領，累計超過50萬人次的參與。

生態 聯合國

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