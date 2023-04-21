服務業低薪 商研院董事長許添財提「數位經濟」當解方

經濟部長王美花近日表示，經濟部有意改善國內服務業低薪現象。商業發展研究院董事長許添財受訪表示，服務業低薪是就業結構及生產力造成，認為發展數位經濟將會是服務業甩掉低薪的一線生機。

許添財說，就業結構牽涉服務業本身、對外貿易及國內投資等，如國內投資快速發展，對外依賴低，那麼國內生產力自然提高，分配給勞方報酬理應也會提高，「當經濟成長那麼高，低薪化卻無法解決，其實就是因結構不平衡。」

而在生產力方面，服務業占台灣GDP百分比高，但就業人數多，導致平均人均產值低於製造業，其背後是因生產力低、投資及商業模式不足，導致台灣服務業無法獨立進軍國際。

對於服務業低薪怎麼解，許添財說，台灣不能依賴製造業發展以後，再回過頭提高服務業薪資及生產力，而要直接從服務業獨立著手。尤其在數位經濟時代下，服務業可不再排在製造業後，而可直接發展，「以前沒能力、沒機會，現在因為數位經濟發展就通通有機會了。」

台灣許多獨角獸都是以商業服務業接軌國際且打造國際品牌，員工薪水也未必輸給製造業。他補充，服務業發展起來也會帶動製造業轉型，舉例像是當消費者重視綠色產品、綠色服務時，那麼上游製造業看到需求及商機也會自主轉型。

他總結，若大家不重視服務業朝向更高附加價值的數位經濟，那麼低薪化永遠不會改變。他舉例，以英國、美國、德國為例，其數位經濟產值占總體GDP有六成以上；日本及中國大陸也有達到40%以上。

反觀台灣還停留在30%，很快會被東協發展快速的國家迎頭趕上，若等到人才培育到一定程度後還是有薪資差異，那麼人才就會選擇出走到願意負起高薪水，且同樣缺乏人才的國家。