台美所得稅協定談判進度？財長：積極推動

企業界期待台美簽訂所得稅協定，財政部長莊翠雲今（21）日表示，雙方若簽訂避免雙重課稅協定，可望解決投資與營運租稅障礙，財政部會持續與外交部、經濟部等相關部會積極推動。

蔡總統日前出席台灣美國商會2023謝年飯時提及，去年台美21世紀貿易倡議正式啟動，下一步將尋求與美國簽署全面自由貿易協定的可能性；另外去年7月，美國民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）與共和黨籍聯邦參議員薩斯（Ben Sasse），呼籲拜登政府開始與台灣進行所得稅協定談判。

莊翠雲今日出席「立陶宛VORUTA水果酒」新品上市記者會，被媒體問到台美所得稅協定談判進度，莊翠雲回應，持續與外交部、經濟部相關部會積極推動。

莊翠雲先前在立法院表示，租稅協定涉及雙邊談判，與投資經貿關係密切國家簽訂租稅協定，是財政部一貫政策，台灣當然希望與美國簽訂，財政部會與外交部、經濟部等部會，透過各種場合、管道，向美方表達意願。

財政部先前也表示，我國已有34個避免所得稅雙重課稅協定生效，會持續拓展租稅協定網絡。

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