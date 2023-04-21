談服務業低薪 王美花：商業司升格商業署將挹注更多資源

台灣餐飲服務業薪資低，經濟部長王美花日前於立院將對此做出強化。王美花今（21）日出席記者會時再表示，要改善服務業低薪問題，企業均須有所提升轉型，有更多獲利後才可能調薪；而經濟部商業司即將提升為商業發展署將會有更多資源協助輔導業者進步。

王美花上周於立法院面對低薪問題時表示，內需服務業確實比較低，經濟部會針對這些弱點進行強化。

王美花今日於「商業服務業齊心 邁向淨零排放」倡議會受訪時說，服務業要提升薪資，那麼對於服務業品質，無論是服務、商品都要不斷要讓大家覺得值得來消費，這樣獲利增加後就可以提升員工薪水，認為這是經濟部要跟著服務業走的方向。

而政府會協助相關業者，認為應該怎麼朝向這個方向，尤其在商業司改組為商業署之後，就可以對於這樣目標可以做出更多幫助，如今日商業服務業減碳，或是疫後特別條例都可以有更多公務預算挹注給廠商，不管是硬體、軟體都可以做到數位化。

王美花致詞說，商業服務業要如何做得更好，讓員工薪資更高，重申商業司轉型為商業署後，可以讓國內服務業有國際競爭力，當國際觀光客來台體驗時，除了環境風景，文化、美食也是各國重視的一環，也同樣是台灣的強項。

她也說，自己理想的商業服務業除了提升服務的品質、賣的東西好、服務態度佳，美學設計及行銷都可以做得很好，也期許未來商業署可以做得更好。

而扣合今天活動，王美花說，商業服務業碳排相對於製造業沒有那麼高，但商業服務業因為是第一線面對消費者，所以是否有做到減碳，會影響到許多民眾；就像日本服務業無論是住宿或餐廳都很重視節能、減碳，相信台灣也可以把這塊做得更好。