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工研院創新科技七度掄下愛迪生獎 勇奪1金1銀1銅

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導
工研院以「O-RAN節能專網網管技術」，是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，拿下愛迪生獎金牌，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，讓閒置基站進入休眠狀態，減少耗電節省成本，並可透過智慧模組化技術，依據不同專網需求加以優化、佈建。（工研院／提供）
工研院以「O-RAN節能專網網管技術」，是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，拿下愛迪生獎金牌，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，讓閒置基站進入休眠狀態，減少耗電節省成本，並可透過智慧模組化技術，依據不同專網需求加以優化、佈建。（工研院／提供）

素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布今年度獲獎名單，在經濟部技術處補助下，工研院連續七年獲獎，與陶氏化工（Dow）、杜邦（DuPont）、3M、LG等大廠共同在國際上發光，在全球近400多項技術／產品激烈競爭中，勇奪1金1銀1銅。

此次工研院拿的獎項中，AI & 5G節能的「O-RAN節能專網網管技術」，是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，拿下金牌獎。「超分子複合技術眼藥滴劑」緊追在金牌獎莫德納（Moderna）技術之後，搶下銀牌獎，「智慧射頻熱消融系統」則獲得銅牌獎，再次讓台灣的健康醫療與智慧科技躍上國際舞台。

愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示：「台灣囊括八項愛迪生獎，其中工研院勇奪三項，十分優秀、相當驚人。」他更指出：「工研院不畏失敗，勇敢創新，成為各項趨勢的領頭羊，充分彰顯其本質與職責。工研院總能研發可解決世界重大難題的創新技術，以國家級的規模來支持，持續創新研發來解決全球嚴峻挑戰。以此次獲獎技術為例，工研院利用非侵入性眼藥水，取代眼球扎針治療黃斑部病變，開啟了醫療生態系新的研發方向，引領創新前所未見。」

工研院院長劉文雄表示，近年來工研院持續聚焦以市場為導向的研發，透過跨領域合作打造具有市場競爭力的創新技術。這次很榮幸有三項技術獲獎，證實我們以市場技術為導向的研發獲得肯定。獲獎的三項技術包含「O-RAN節能專網網管技術」、「超分子複合技術眼藥滴劑」、「智慧射頻熱消融系統」均已透過不同形式或應用進行技術移轉、邁向商品化，廠商包含和碩聯合科技（4938）、信力生技（6824）、仁寶電腦（2324），產業化效益非常卓越。科技發展一日千里，工研院將持續保持創新動能、兼顧研發與市場鏈結，協助臺灣產業厚植研發實力，轉型升級爭取國際商機。

工研院 5G

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