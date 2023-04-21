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社群平台名人投資詐騙猖獗 林右昌：廣告須採實名制

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

社群平台名人投資詐騙猖獗，內政部長林右昌今（21）日表示，他陸續拜訪臉書、GOOGLE、LINE社群平台，從源頭管理，要求網路投資廣告必須採實名制，避免詐騙集團利用網路匿名特性橫行。

近來詐騙集團利用知名人士聲譽，在網路社群平台貼出投資詐騙廣告，引誘民眾掏錢投資，導致民眾蒙受財產損失的案件頻傳，林右昌今接受「新聞放鞭炮」廣播節目專訪時表示，將從源頭管理，打擊網路投資詐騙。

林右昌指出，詐騙集團先在社群平台貼出投資廣告，引誘民眾點選後加入LINE群組，再用假帳號誘騙民眾投資，一連串「養、套、殺」，使民眾金錢損失慘重。林右昌強調，網路投資廣告必須要實名制，否則網路隱蔽性高，有詐欺或犯罪意圖的人就藏在保護傘下。

林右昌表示，除了民眾主動報案，刑事警察局或社群平台也會主動巡查，一旦警方收到報案資訊確認為詐騙後，就會傳送給社群平台，並要求在24小時內將詐騙廣告下架。

林右昌說，社群平台應了解台灣社會的輿情，不應讓詐騙成為台灣的社會問題，配合打詐也是企業的社會責任。他表示，希望透過拜訪社群平台，讓他們了解目前網路詐騙的樣態，進一步針對政府需求提供協助與合作。

此外，林右昌也提到，詐欺犯罪不斷變形，演變為金融犯罪或暴力犯罪。他特別提醒，年輕人千萬不要以為當車手沒有什麼後果，警方調查也發現，很多被詐騙集團拘禁的受害者，許多都是被誘騙當車手的年輕人；且現在罪刑也越來越重，法院之前也做出詐騙10年、20年有期徒刑的判決。林右昌表示，行政院日前已經送出修法草案，沒有正當理由蒐集帳戶、存摺等資訊，最重可處五年以下有期徒刑。

林右昌指出，警方打詐不手軟，相較於過去，已經比較有能力追查、阻擋詐騙，能夠追回的不法金額也提高，警方會持續努力，相信民眾感受得到。

詐騙集團 林右昌

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