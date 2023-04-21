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金寶攜康展電力搶再生能源採購市場 拚2030達成碳中和

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶攜康展電力布局再生能源採購市場。圖／翻攝自官網
金寶攜康展電力布局再生能源採購市場。圖／翻攝自官網

金寶集團旗下金寶電子（2312）於今（21）日宣布，金寶電子在世界地球日的前夕，正式攜手康展電力雙方簽署再生能源採購合作案，並承諾公司營運總部將在 2030年達成「碳中和」；金寶電子透露，公司已於2022年承諾科學基礎減碳目標（SBT），即符合升溫1.5℃以下的減碳目標，2023年公司承諾營運總部將提前於2030年達成碳中和。

金寶電子指出，公司將規劃以節能方案減少溫室氣體排放量35%，以及本次再生能源採購合作案，將減少其餘65%溫室氣體排放量，以確保達成目標。並同步於全球各廠區展開減碳方案規劃，進而邁向全球營運據點碳中和目標。

據了解，世界地球日 Earth Day自1970年的4月22日舉行，每年超過10億人以座談會、遊行、表演或環境保護等不同型式響應，是目前最大的全球公民運動！金寶電子舉辦「永續市集」「不塑之客」、「減碳騎士」、「廢電池變成愛」、「綠色講座」等系列活動，鼓勵員工響應世界地球日 – 投資公司的地球。

公司透露，今年（2023年）適逢金寶電子創立五十周年，金寶電子以「創新生產，友善環境」、「以人為本，和諧共融」、「永續治理，再創卓越」作為永續策略發展藍圖，努力達成2022-2030年「永續發展目標」，致力成就卓越金寶電子，邁向下一個50年。

金寶 減碳 世界地球日

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