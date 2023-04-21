漲電價影響台積電毛利率 王美花：台灣電價仍有競爭力

台積電（2330）昨（20）日法說會因台電漲電價影響毛利率。經濟部長王美花說，台積電毛利率下滑主因為國際景氣、產能利用率及通膨，台電漲電價確實有影響，但強調台灣電價在全球還是相當有競爭力。

台積電昨天於法說會上指出，台灣電價繼2022下半年調漲15%後，今年4月又漲17%，影響該公司毛利表現，預估影響第2季毛利率下降0.6個百分點，且會持續到今年下半年，導致全年毛利率稀釋約0.5個百分點。

另外，有外媒指出，台積電爭取《美國晶片法》補助150億美元補貼，但有部分條件無法接受。對於台灣政府如何協助台積電爭取，王美花說，經濟部都有跟廠商有密切聯繫，也將廠商關切問題轉達給美國政府。

而外界認為台灣政府與美國應該拉高層級與美國對話，王美花重申，台灣有與美國反映意見，但是相關細節不方便透露。