【重磅快評】缺電陰影揮之不去

美花部長拿麥克風上台最常講的是「台灣不缺電」，講一次，大家將信將疑，講得多了，大家越發不信；最近三不五時無預警停電是跡證，餐廳、旅館、美食街用餐時間執行「限溫令」，溫度太低重罰；這些還是周邊，真正影響大的是電價的「需量競價」措施今年不但提前，還把過去業者自由選擇適用，積極地改為宣傳「開辦了，業者可參加選用」。

其實，需量競價是全球電業經營的老招式；白話文用語是尖峰時間少用些電，省下的電力需求電力公司給你電費補償。舉例說，夏日午後用電尖峰，不開冷氣改搧扇子，電力公司給予省下的電費補貼；這對電力公司、用電戶是互利的，常態上一年的用電尖峰不過兩百小時，為了這兩百小時花高價蓋電廠，絕大多數時間閒置很不划算，不如用電戶降低需求，電力公司獎勵需求端降低，給予用電戶電價優惠。

需強調：需量競價是用電戶主動、自由參加。前幾天新聞報導電力公司出一度十元買電，這種說法是為渲染缺電陰影，可能性不高；其實需量競價是可以談的；例如用電五百度以下每度五元，超過五百度部分每度八元；關鍵點在於談定了就要執行，不能尖峰時刻拒絕省下供電額度。

無可否認，非核家園政策讓電力公司的供應端變的吃緊；綠能部分之前訂的目標可能理想化，加上極端氣候的變數讓綠電補不上缺口；國際局勢俄烏戰爭讓國際能源價格大漲，供貨、搶貨增加能源取的的不確定性，這些都是能源供應的挑戰。

需量競價由於是兩利，電力公司不會去推銷，常態是尖峰用電季節用電戶主動與電力公司洽詢。今年怪異的是需量競價實施時間提前，以往四月多才受理，今年時間往前挪了近一個月，十元一度電據說因民營電廠突然破管，確實讓電力公司調度吃緊，不得不提前準備。

另個不尋常現象，是過往有意節省電費的用電戶時間到了向電力公司洽詢，今年是電力公司主動通知用電戶可以來辦需量競價了，這當然可能是電力公司改善服務態度，當然另個可能是缺電的憂慮。台灣是單一供電系統，電力經營者一定要做最壞打算。