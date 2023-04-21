快訊

瀕死也不想探望！兒拿光遺產就把病危父丟醫院 警察出動才肯接回

「被開51槍土城當舖」傳日前曾被連開3槍？警方這樣說

喝茫多當自己家...派出所警員全裸站值班台 八德分局回應了

搶人！企業暑假實習預約人才 實習工作月薪上看4萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

即將邁入暑假實習旺季，今年實習工作好找嗎？104人力銀行數據顯示，4月全體工作機會數達104.4萬個再攀歷史新高，其中，實習工作數有13.2萬個。企業大缺工之下，透過實習提早預訂人才，其中高科技產業提供月薪4萬元以上的實習職缺，另外也提供比較有彈性，影片攝影、軟韌體開發、教材企劃等實習職缺可遠端工作。

104人力銀行表示，4月全站工作機會數來到104.4萬個，前三大徵才產業是：住宿餐飲服務業20.3萬個、電子資訊/軟體/半導體業16.4萬個、批發/零售/傳直銷業16.3萬個。104人力銀行行銷長張寶玲表示，4工作機會數再攀歷史新高，主因政府普發6,000元提升民眾消費意願，四大民生消費相關產業的工作機會數帶頭上衝，住宿餐飲服務業、批發/零售/傳直銷業、一般服務業(6.2萬個)與旅遊休閒服務業(2.8萬個)，與上月相比，增幅介於2%~5.3%不等，工作數均創該產業新高。

此外，104人力銀行表示，由於企業大缺工，企業缺工的徵才觸角伸向實習生，提早布局搶聘優秀人才。104人力銀行4月全站歡迎學生實習的工作數來到13.2萬個。各產業開出的實習職缺，以住宿餐飲服務業5.6萬個高居第一，批發/零售/傳直銷業近1.9萬個排名第二，電子資訊/軟體/半導體約1.1萬個名列第三。

比對整體工作機會數可發現，愈缺工的產業，招募實習生的力道也愈強。至於招募哪些實習職類？前三名依序為：餐飲/旅遊/美容美髮類5.5萬個、客服/門市/業務/貿易類2.3萬個、行政/總務/法務類1萬個，主要集中好切入、易上工的職類。

為了搶下優秀實習生，企業比薪資、也給彈性，期盼獲得優秀大學生的青睞，其中，高科技產業不論是外商或台企，紛紛祭出銀彈攻勢，提供月薪4萬元以上的實習職缺，表現優異更提供畢業即轉正職的預聘誘因。至於影片攝影、軟韌體開發、教材企劃等較不需待在辦公室的職務，更提供完全遠端的實習機會，增強學生參與實習的誘因。

實習 人力銀行

延伸閱讀

旅宿業缺工 老爺酒店集團鎖定高年級生

高薪實習生職缺出爐！企業大方預約人才 月薪上看4萬元

月薪2.64萬元 彰化縣政府釋出160個暑期工讀名額

大學生暑期限定！南投縣府釋112職缺 月薪26.4K

相關新聞

搶人！企業暑假實習預約人才，實習工作月薪上看4萬元

即將邁入暑假實習旺季，今年實習工作好找嗎？104人力銀行數據顯示，4月全體工作機會數達104.4萬個再攀歷史新高，其中，...

去美元化／反霸權催化多國去美元化 人民幣貨幣圈正逐步形成

巴西總統魯拉本月13日在上海出席巴西前總統羅賽芙宣誓就任金磚國家組織「新開發銀行」（ＮＤＢ）行長典禮，在致詞時高聲質問，「為什麼全世界一定要用美元？為什麼不是人民幣作為全世界兌換的貨幣？」魯拉這番「靈魂拷問」直指北京當局內心深處的真實想法。至少在15年前，中國大陸就有同樣的質疑。 2008年，全球金融海嘯爆發，次年3月，時任中國人民銀行（大陸央行）行長周小川發表一篇題為「關於改革國際貨幣體系的思考」的文章，開宗明義就提出：「此次金融危機的爆發與蔓延使我們再次面對一個古老而懸而未決的問題，那就是什麼樣的國際儲備貨幣才能保持全球金融穩定、促進世界經濟發展」。

2.01% 中經院下修經濟成長率

俄烏戰事未決，通膨情勢不明，全球經濟陰霾疑慮未減，導致台灣經濟成長挑戰嚴峻。中經院昨公布最新預估：今年經濟成長率百分之二...

年減25.7% 3月外銷訂單連7黑

受到全球經濟通膨及升息壓力影響，終端需求仍顯低迷，客戶持續消化庫存，加以國際原物料價格低於上年同月，經濟部昨公布，三月外...

外銷訂單連七黑 4月恐更差

經濟部統計處昨（20）日公布3月外銷訂單金額為465.8億美元，年減25.7%，陷入「連七黑」；今年第1季訂單金額為1,...

我上月對陸港接單減33%

台廠接到中國大陸及香港地區3月訂單金額年減33.8%，接單減幅逐季擴大，大陸去年底解封後，未如預期讓台灣接單吃補。經濟部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦