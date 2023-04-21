搶人！企業暑假實習預約人才，實習工作月薪上看4萬元

即將邁入暑假實習旺季，今年實習工作好找嗎？104人力銀行數據顯示，4月全體工作機會數達104.4萬個再攀歷史新高，其中，實習工作數有13.2萬個。企業大缺工之下，透過實習提早預訂人才，其中高科技產業提供月薪4萬元以上的實習職缺，另外也提供比較有彈性，影片攝影、軟韌體開發、教材企劃等實習職缺可遠端工作。

104人力銀行表示，4月全站工作機會數來到104.4萬個，前三大徵才產業是：住宿餐飲服務業20.3萬個、電子資訊/軟體/半導體業16.4萬個、批發/零售/傳直銷業16.3萬個。104人力銀行行銷長張寶玲表示，4工作機會數再攀歷史新高，主因政府普發6,000元提升民眾消費意願，四大民生消費相關產業的工作機會數帶頭上衝，住宿餐飲服務業、批發/零售/傳直銷業、一般服務業(6.2萬個)與旅遊休閒服務業(2.8萬個)，與上月相比，增幅介於2%~5.3%不等，工作數均創該產業新高。

此外，104人力銀行表示，由於企業大缺工，企業缺工的徵才觸角伸向實習生，提早布局搶聘優秀人才。104人力銀行4月全站歡迎學生實習的工作數來到13.2萬個。各產業開出的實習職缺，以住宿餐飲服務業5.6萬個高居第一，批發/零售/傳直銷業近1.9萬個排名第二，電子資訊/軟體/半導體約1.1萬個名列第三。

比對整體工作機會數可發現，愈缺工的產業，招募實習生的力道也愈強。至於招募哪些實習職類？前三名依序為：餐飲/旅遊/美容美髮類5.5萬個、客服/門市/業務/貿易類2.3萬個、行政/總務/法務類1萬個，主要集中好切入、易上工的職類。

為了搶下優秀實習生，企業比薪資、也給彈性，期盼獲得優秀大學生的青睞，其中，高科技產業不論是外商或台企，紛紛祭出銀彈攻勢，提供月薪4萬元以上的實習職缺，表現優異更提供畢業即轉正職的預聘誘因。至於影片攝影、軟韌體開發、教材企劃等較不需待在辦公室的職務，更提供完全遠端的實習機會，增強學生參與實習的誘因。