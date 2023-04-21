勞動部攜手交通部 補助旅宿業每人5000元 補充人力缺口

巴西總統魯拉本月13日在上海出席巴西前總統羅賽芙宣誓就任金磚國家組織「新開發銀行」（ＮＤＢ）行長典禮，在致詞時高聲質問，「為什麼全世界一定要用美元？為什麼不是人民幣作為全世界兌換的貨幣？」魯拉這番「靈魂拷問」直指北京當局內心深處的真實想法。至少在15年前，中國大陸就有同樣的質疑。 2008年，全球金融海嘯爆發，次年3月，時任中國人民銀行（大陸央行）行長周小川發表一篇題為「關於改革國際貨幣體系的思考」的文章，開宗明義就提出：「此次金融危機的爆發與蔓延使我們再次面對一個古老而懸而未決的問題，那就是什麼樣的國際儲備貨幣才能保持全球金融穩定、促進世界經濟發展」。

2023-04-21 10:00