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勞動部攜手交通部 補助旅宿業每人5000元 補充人力缺口

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為解決旅宿業人力短缺問題，交通部觀光局將推動旅宿業補助措施，鼓勵業者改善勞動條件，增加及穩定人力服務量能與品質，補助業者每人每月5,000元獎助金，最長12個月；同時，勞動部勞動力發展署亦將配合觀光局計畫，加強提供專案媒合服務，歡迎業者向觀光局提報職缺。

勞動部勞動力發展署自2022年5月起與觀光局合作持續辦理觀光暨旅宿業專案媒合，除辦理各式大中小型徵才活動外，並依據觀光旅宿產業特性，運用安穩僱用計畫、職務再設計(輔具)及訓用合一等就業促進措施資源，增加勞雇雙方媒合誘因，積極協助業者補實人力缺口。

觀光局為鼓勵業者改善勞動條件，推動旅宿業補助措施，旅宿業者如新增聘僱房務及清潔服務人員，北部地區(北北基桃竹)每月薪資達3.3萬元以上，其他地區每月薪資達3.1萬元以上，於任職滿6個月後，補助業者每人每月5,000元獎助金，最長12個月。

發展署為更有效協助旅宿業者補實人力，啟動與觀光局合作，針對薪資水準符合申請觀光局補助的職缺，進行新一階段專案媒合服務。發展署呼籲旅宿相關業者如有求才需求，可向觀光局或觀光局所指定的公協會提出職缺需求，同時至台灣就業通網站或至各地區公立就業服務機構登錄職缺，發展署將依觀光局彙集業者的職缺需求，立即進行專案媒合服務。

觀光 薪資

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