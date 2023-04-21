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新竹臺大職災個案 高科技過半

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

新竹臺大分院表示，伴隨勞動人口持續增加，因應勞工職災診治迫切需求，今年1月1日為勞動部認可的職業傷病診治暨職災職能復健機構；截至3月底，已服務約100位職災個案，其中科技業約62位，項目包含特殊健檢異常、工作中職傷等，未來將持續努力提供高品質的醫療及重建服務。

新竹臺大分院獲勞動部「職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專業機構」認可，昨日舉辦揭牌記者會，勞動部職業安全衛生署副署長林毓堂、新竹市政府副市長蔡麗清、新竹市政府衛生局長陳厚全、新竹市政府勞工處副處長林柏志、新竹縣政府衛生局長殷東成等參加。

新竹臺大分院長余忠仁表示，新竹地區為全球高科技產業的重鎮，從97年起就提供勞工職災預防、診斷、重建與諮詢轉介等服務；未來將持續努力提供高品質的醫療及重建服務。

環境及職業醫學部黃敬淳主任表示，提供「一站式」的職災服務，可以減低個案面對職災問題的不安感。職災整合服務是需要環境及職業醫學部、復健部等跨科部團隊合作，並由醫師、職能治療師及職災個案管理師等多方努力，才能讓個案能夠獲得全面性的治療與協助。

曾有一個案從事餐飲業，在工作過程中意外跌倒，一開始申請勞工職業災害保險給付遭到駁回，求診時，不斷表示失去希望且一直否定自己。職業醫學專科醫師依據個案提供的病歷、事發經過等資料，找出問題癥結點，協助個案進行職業傷害診斷，申請勞工職業災害保險相關給付外，考量個案傷勢已影響原有工作能力，進一步轉介至復健部門診，經醫療復健及職能復健服務後，個案重返職場。

復健部主任梁蕙雯說明，職災職能復健是以個案為中心的管理模式，協助職災勞工進行職業病認定、補償諮詢、休養期評估、擬定復工計畫、工作分析、功能性能力評估等，以訓練增進或強化生理及心理功能。

梁蕙雯表示，職災職能復健診斷包括骨折、腰椎椎間盤突出症、腕隧道症候群及燒燙傷等，個案在個案管理師與治療團隊的協助下，接受復工的基本評估，瞭解未來返回職場可能的困難，並有1位進入工作強化訓練。

職災 復健 勞動部

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