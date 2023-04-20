連七黑！3月外銷訂單465.8億美元 年減25.7%

受到全球經濟受通膨及升息壓力影響，終端需求仍顯低迷，客戶持續消化庫存，加以國際原物料價格低於上年同月，經濟部公布3月外銷訂單465.8億美元，年減25.7%，與2月相比增加10.6%，但經過季節調整後，減少4%，仍是連七黑，累計第一季外銷訂單1362.2億美元，年減21.3%，也比去年第四季減少13.6%。

經濟部表示，資訊通信產品、電子產品、光學器材、基本金屬製品、機械產品、塑橡膠製品、化學品都較去年同期減少，其中光學器材年減35.9%為最多，主要因為面板應用市場仍顯疲弱，且面板價格持續低於上年同月，加上光學鏡頭接單減少，以接自大陸及香港減7.8億美元較多。

經濟部指出，按貨品別觀察，受終端需求走弱，產業鏈調整庫存影響，加上面板價格持續低於上年同月，致資訊通信產品及電子產品分別年減26.3%、29.4%，光學器材亦年減35.9%。

傳統貨品方面，經濟部指出，因全球景氣走緩，業者對設備投資保守觀望，及國際原物料價格低於上年同月，加以海外同業競爭，致塑橡膠製品、化學品皆年減34.2%，基本金屬及機械亦分別年減27.3%及21.3%。

展望未來，經濟部指出，雖5G、高效能運算、人工智慧、雲端資料中心，以及車用電子等新興應用持續拓展，有助於挹注接單動能，惟全球經濟前景仍面臨通膨、升息壓力、俄烏戰爭，及美中科技戰等多項不確定因素干擾，恐約制貿易成長力道，後續發展亟須密切關注，並妥為因應。

經濟部也說，據外銷訂單受查廠商對4月份接單看法，預期接單將較3月份增加之廠商家數占17.1%，持平者占57.3%，而減少者占25.7%，按家數計算之動向指數為45.7；按接單金額計算之動向指數則為46.2，預期4月整體外銷訂單金額將較3月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為43.1、49.5及52.2。