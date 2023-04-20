快訊

整理包／2023大甲媽祖遶境 9天8夜行程路線、禁忌、交通管制一次看

持衝鋒槍尋仇！17歲少年當街開40多槍 扯出黑幫糾紛內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連七黑！3月外銷訂單465.8億美元 年減25.7%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部公布3月外銷訂單465.8億美元，年減25.7%。經濟部提供
經濟部公布3月外銷訂單465.8億美元，年減25.7%。經濟部提供

受到全球經濟受通膨及升息壓力影響，終端需求仍顯低迷，客戶持續消化庫存，加以國際原物料價格低於上年同月，經濟部公布3月外銷訂單465.8億美元，年減25.7%，與2月相比增加10.6%，但經過季節調整後，減少4%，仍是連七黑，累計第一季外銷訂單1362.2億美元，年減21.3%，也比去年第四季減少13.6%。

經濟部表示，資訊通信產品、電子產品、光學器材、基本金屬製品、機械產品、塑橡膠製品、化學品都較去年同期減少，其中光學器材年減35.9%為最多，主要因為面板應用市場仍顯疲弱，且面板價格持續低於上年同月，加上光學鏡頭接單減少，以接自大陸及香港減7.8億美元較多。

經濟部指出，按貨品別觀察，受終端需求走弱，產業鏈調整庫存影響，加上面板價格持續低於上年同月，致資訊通信產品及電子產品分別年減26.3%、29.4%，光學器材亦年減35.9%。

傳統貨品方面，經濟部指出，因全球景氣走緩，業者對設備投資保守觀望，及國際原物料價格低於上年同月，加以海外同業競爭，致塑橡膠製品、化學品皆年減34.2%，基本金屬及機械亦分別年減27.3%及21.3%。

展望未來，經濟部指出，雖5G、高效能運算、人工智慧、雲端資料中心，以及車用電子等新興應用持續拓展，有助於挹注接單動能，惟全球經濟前景仍面臨通膨、升息壓力、俄烏戰爭，及美中科技戰等多項不確定因素干擾，恐約制貿易成長力道，後續發展亟須密切關注，並妥為因應。

經濟部也說，據外銷訂單受查廠商對4月份接單看法，預期接單將較3月份增加之廠商家數占17.1%，持平者占57.3%，而減少者占25.7%，按家數計算之動向指數為45.7；按接單金額計算之動向指數則為46.2，預期4月整體外銷訂單金額將較3月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為43.1、49.5及52.2。

經濟部

延伸閱讀

人行：陸全年CPI將呈U型 不存長期通縮或通膨基礎

元太：面對通膨挑戰 看好電子標籤市場成長

任永力：俄烏戰爭爆發後 全球去美元化的速度快得驚人

學者示警：核心CPI連八個月超過CPI 通膨非「暫時性」

相關新聞

高薪實習生職缺出爐！企業大方預約人才 月薪上看4萬元

大缺工！企業實習工作數達13.2萬個，預約人才月薪上看4萬元。根據104人力銀行今（20）日發布的數據顯示，4月全體工作...

連七黑！3月外銷訂單金額為465.8億美元 年減25.7%

經濟部統計處今（20）日公布3月外銷訂單金額為465.8億美元，年減25.7%，陷入「連七黑」。

學者示警：核心CPI連八個月超過CPI 通膨非「暫時性」

中經院今天大幅上修今年消費者物價指數（CPI）年增率2.18%，中經院認為通膨可望趨緩，但中央研究院經濟研究所研究員周雨...

連七黑！3月外銷訂單465.8億美元 年減25.7%

受到全球經濟受通膨及升息壓力影響，終端需求仍顯低迷，客戶持續消化庫存，加以國際原物料價格低於上年同月，經濟部公布3月外銷...

台糖董事長今交接 新任董座楊明州：挽起袖子、開始做事

台糖公司新卸任董事長交接典禮於今日上午10時，在台糖總管理處舉行。新任董事長楊明州在經濟部主任秘書陳怡鈴監交下，自卸任董...

台糖新卸任董事長交接 楊明州：擦亮台糖這塊金字招牌

台糖公司新卸任董事長交接典禮於今（20）日上午舉行，新任董事長楊明州在經濟部主任秘書陳怡鈴監交下，自卸任董事長陳昭義手中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦