高薪實習生職缺出爐！企業大方預約人才 月薪上看4萬元

大缺工！企業實習工作數達13.2萬個，預約人才月薪上看4萬元。根據104人力銀行今（20）日發布的數據顯示，4月全體工作機會數達104.4萬個再攀歷史新高，其中，實習工作數有13.2萬個。依產業，以住宿/餐飲服務業5.6萬個、批發/零售/傳直銷業近1.9萬個、電子資訊/軟體/半導體約1.1萬個位居前三；比高薪，高科技產業提供月薪4萬以上的實習職缺；比彈性，影片攝影、軟韌體開發、教材企劃等實習職缺可遠端工作。企業大缺工，多管齊下搶才，透過實習爭取學生青睞，提早預訂優秀人才。

104人力銀行表示，4月全站工作機會數前三大徵才產業是：住宿餐飲服務業20.3萬個、電子資訊/軟體/半導體業16.4萬個、批發/零售/傳直銷業16.3萬個。104人力銀行行銷長張寶玲表示，4月工作機會數再攀歷史新高，主因政府普發6,000元提升民眾消費意願，四大民生消費相關產業的工作機會數帶頭上衝，住宿餐飲服務業、批發/零售/傳直銷業、一般服務業（6.2萬個）與旅遊休閒服務業（2.8萬個），與上月相比，增幅介於2%~5.3%不等，工作數均創該產業新高。

此外，104人力銀行也發現，企業缺工的徵才觸角伸向實習生，提早布局搶聘優秀人才。各產業開出的實習職缺，以住宿餐飲服務業5.6萬個高居第一，批發/零售/傳直銷業近1.9萬個排名第二，電子資訊/軟體/半導體約1.1萬個名列第三。比對整體工作機會數可發現，越缺工的產業，招募實習生的力道也越強。至於招募哪些實習職類？前三名依序為：餐飲/旅遊/美容美髮類5.5萬個、客服/門市/業務/貿易類2.3萬個、行政/總務/法務類1萬個，主要集中好切入、易上工的職類。