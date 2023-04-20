TDUA領軍打造Micro LED戰隊 經濟部助攻6,000億商機

台灣顯示器產業聯合總會（Taiwan Display Union Association，簡稱TDUA）今（20）日聯合台灣顯示器暨應用產業協會、台灣顯示器材料與元件產業協會、台灣電子設備協會等四大協會與十多家業者，共同成立Micro LED菁英陣隊，並宣布今年為台灣Micro LED顯示器量產元年。

未來將從面板、材料到設備全面加速創新技術落地，推動整體產業鏈在台量產投資，打造台灣成為全球Micro LED產業重要基地，搶占2030年全球產值高達6,000億元新台幣商機，再創台灣顯示產業新榮耀。

TDUA理事長柯富仁表示，根據Omdia相關報告指出，2023年是Micro LED商品化關鍵年，未來Micro LED顯示應用在穿戴式裝置、大尺寸電視、數位看板、家庭劇院、智慧座艙、虛擬攝影棚等需求大幅提升下，市場將呈現大爆發趨勢。Micro LED若要兼具高亮度與高解析度，其中的技術難度僅靠個別產業單打獨鬥幾乎很難達成，且須跨領域整合半導體、LCD、LED產業之設備、材料與製程，才能在最短的時間內發揮綜效。目前日韓借助品牌力量來競爭，中國大陸則傾政府力量急起直追；台灣LCD、LED、半導體三大產業在國際上具強大競爭力，若能在巨量移轉、修補、檢測設備和關鍵材料領域加速整合，定能強強聯手、進一步推升產業發展。

看好Micro LED被視為下世代顯示技術霸主，TDUA號召四大協會與友達光電（2409）、群創光電（3481）、富采控股（3714）、錼創科技（6854）、瀚宇彩晶（6116）、明基材料（8215）、漢民科技、志聖工業（2467）、均豪精密（5443）、帆宣系統（6196）、大銀微系統（4576）、英特盛科技、默克先進科技材料、永光化學（1711）、晶元光電等上中下游共十多家業者，成立台灣Micro LED菁英陣隊，除展現Micro LED技術優勢，更串聯國內上游半導體、中游面板、下游出海口完整產業鏈，橫向鏈結包括先進材料、半導體製程、精密設備、LED、背板、封裝測試等國內外供應鏈，盼成功讓臺灣成為全球Micro LED主要生產基地，在下一波智慧產業浪潮中奪先機。

TDUA副理事長楊柱祥說明，為了達成此目標，TDUA提出三個策略，第一，推動Micro LED顯示器台灣製造與材料、技術、設備本土化，促進Micro LED巨量移轉、修補、量測等精密設備開發。第二，強化系統整合能力並積極導入國內相關場域，先試先行各類解決方案，累積更多智慧顯示技術能量。第三，人才是產業持續進步的活水與動力，協會鼓勵和支持新創企業和年輕人投入參與與創新，培養更多具有創新精神和創業能力的人才，透過產學合作共同推進基礎研究和技術創新，進而帶動產業升級轉型。

經濟部技術處處長邱求慧指出，2022年顯示科技產值合計達1.27兆元，僅次於半導體產業；其中，Micro LED製程橫跨半導體、新型材料、LED與面板驅動、精密設備等領域，是各家大廠極力跨入的重點技術。有鑑於此，經濟部技術處早在2016年開始，就以「A+淬鍊與法人科專計畫」，協助業者以跨領域整合的策略，串聯起半導體、LCD、LED產業的相關設備、材料與製程，搶先布局車用與大尺寸Micro LED技術。