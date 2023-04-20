學者示警：核心CPI連八個月超過CPI 通膨非「暫時性」

中經院今天大幅上修今年消費者物價指數（CPI）年增率2.18%，中經院認為通膨可望趨緩，但中央研究院經濟研究所研究員周雨田卻認為，CPI年增率已經連續21個月超過2%警戒線，如果今年也超過2%，等於連續三年破二，加上核心CPI年增率連續八個月超過CPI年增率，表示通膨已非暫時性，而是持久性，通膨預期已經形成，通膨壓力不容低估。

周雨田表示，各方都認為通膨已經趨緩，但他對預測有不同看法，他觀察從2021年開始到現在，CPI年增率已經連續21個月超過二，等於將近兩年時間都在高點，若往後看，中經院預測今年2.18%，就會是三年超過二，通膨是暫時性還是持久性，答案已經很清楚，絕對不是暫時 性現象。

他說，從全球通膨狀況觀察，可以看出去年全球通膨是7.62%，台灣只有2.95%，今年全球平均5.7%，台灣是2.18%，出現顯著的落差，何以如此？主要是政府對物價的管制相當重視，一旦有通膨跡象，就會有積極透過財稅及補貼政策維持物價穩定，其中最明顯跟其他國家不同的是電價及油價補貼，去年2022年台電虧損2700多億、中油虧損2千多億，合計將近五千億，都是政府補貼結果，所以台灣去年可維持2.95%。

他說，由於台電虧損嚴重，且今年政府財政無法像去年一樣補貼，因此電價四月將調漲，如果無法彌補虧損，電價恐怕還會再漲，對CPI年增率還會繼續推升，屆時通膨上升幅度會高於大家預期，通膨壓力不容低估。

此外，周雨田表示，美國核心CPI走勢高於CPI狀況，台灣也出現，三月CPI年增率2.35%，但核心CPI年增率2.55%，而且是從去年八月開始出現，不是核心CPI高於CPI年增率，就是兩者接近，說明很可能比較持久的通膨預期已經形成，這也非常值得關注。