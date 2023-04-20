工總訪陸 苗豐強：盼蘇台兩地企業有更廣闊合作空間

工業總會大陸參訪團19日赴江蘇後，拜會省委書記信長星，聽取江蘇說明最新投資政策。工總理事長苗豐強表示，希望未來蘇台兩地企業肯定有更廣闊的合作空間，也希望江蘇方面繼續支持台企台胞，讓更多台企台胞在江蘇取得成功。

苗豐強表示，由於江蘇是台商投資最密集的省份，超過三分之二的台灣百大製造業企業在江蘇投資興業，工總在大陸有投資的會員企業，不但多半在江蘇有投資設廠，近年來更由蘇南向蘇北拓展，產業領域也由傳統製造業向高階研發設計，以及現代服務業延伸，顯示台商高度認可江蘇省的營商環境，願意積極參與江蘇的發展。

苗豐強表示，江蘇省是台商投資最多、最密集的省分，根據台灣統計，去年台灣對大陸投資約50.4億美元，其中對江蘇投資達14.7億美元，占比將近三成。

苗豐強也說，對企業來說，最關鍵的兩個問題就是人才的培養，以及經營障礙的排除，還有對台商的優惠待遇，江蘇都有很好的部署，令人讚嘆，而近年來，兩岸都不約而同地提出「戰略性新興產業」的發展計劃，致力於追求產業的轉型升級。

作為產業大省的江蘇，已將新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等項目，做為江蘇建設現代化產業體系、實現高質量發展的重要方向。

這些江蘇未來的發展重點，與台灣產業轉型升級的目標有高度的重疊性，顯示蘇台兩地產業存在高度的互補性與合作空間。

苗豐強指出，蘇台兩地產業有許多的合作，近兩年，兩岸企業先後在江蘇舉辦蘇台5G、集成電路、汽車及零組件、農業及食品加工業等專題產業對接活動，引導廣大台企與國企、民企加強產業鏈供應鏈合作，培育具有全球資源融合能力的合作項目，共同開拓「一帶一路」第三方市場。

同時，在政策的引導下，不少台企獲得江蘇省轉型升級專項資金支持，逐漸走向高質量發展之路。也有不少台企承擔江蘇省科技計劃項目，參與制定多項行業標準，達成產學研合作項目。

因此，苗豐強認為，蘇台兩地產業不但應該持續交流，更應該加強聯繫，建立多層次的產業交流合作型態，兩岸聯手一起賺全世界的錢。