鄭文燦：我國綠能目標已達15GW 未來速度會加快

行政院副院長鄭文燦今（20）日指出，台灣的綠能目標，期望2025年到達29GW，其中太陽能是20GW，風電是5.6GW，地熱、生質能、小水力則是其他的部分。到目前為止我們已經到15GW，後面速度會比較快一點。

鄭文燦今日出席「2023永續台灣系列論壇－綠能源浪潮 台灣產業新契機」致詞時表示，談到2050年淨零轉型目標，就要先提到，近一點的目標就是2025年，蔡總統推動能源轉型，希望非核減煤、增氣、展綠，其中最重要的就是展綠。

鄭文燦指出，綠能的目標，在2025年希望到達29GW，其中太陽能是20GW，風電是5.6GW，地熱、生質能、小水力則是其他的部分。到目前為止我們已經到15GW，後面速度會比較快一點。其中太陽能20GW的目標已經完成了12.25GW，比較難得的是去年速度很快，去年太陽能就設置了2.5GW，離岸風電也設置超過了1GW，終於看到這個速度是加快的，但離2025年目標還有一點點需要努力。

其中，鄭文燦也提到，太陽能的案場需要用地審查，能源局需要給許可，我們希望中央跟地方有一個聯合審查的程序，把這個時程縮短，讓規則明確，讓業者可以遵循，否則每一個案場都會遇到很多挑戰，另外，農電共生、漁電共生需要檢核那該有的檢核標準也要建立起來，希望綠能投資能夠在一個正確的軌道上，能夠往前走。

至於所謂的綠能蟑螂，鄭文燦也說，將會有一個檢調平台讓這個合法的投資得到最大的保障。當然也希望業者能夠做環境教育 ，敦親睦鄰。

鄭文燦說，能源局改制為能源署後，人力、預算都會增加，會全力的協助太陽能的發展，這20GW的目標一定會達成；離岸風電也是從沒有經驗到累積經驗，從零國產化開始，累積國產化的目標，並慢慢地建立起亞洲的風電基地，現在有很多的風電大廠都希望在台灣設計生產，也能夠輸出到亞洲，看到一個風電產業的契機。

此外，對於電動車的發展，鄭文燦也提到，有關電動車的三電，電池、電機、電控，能源局跟工業局會設計一套鼓勵方式，讓電動車的生態系可以形成，會讓大家看到台灣的潛力是非常好的。綠能轉型該做的工作，已經累積很多經驗了，過去做的不夠快不夠好的地方會快速的去更正，會讓這個綠能產業在一個很穩定的軌道上往前走。

最後，鄭文燦也說，自己的責任就是，把好的政策實際落實，一定會協助綠能產業能夠很穩健的往前走。政府也很有決心，經濟部在組改後會增設能源署；環境部也即將要成立，並增設一個氣候變遷署。因應歐盟CBAM即將在10月來實施，經濟部跟環境部會針對碳管理機制，包含碳盤查、碳足跡認證，也包含會計師如何協助產業去計算碳排係數、計算租稅方面等問題做討論。

鄭文燦說，大廠像中鋼（2002）要帶小廠，一起來做碳管理生態系的形成，幾年內一定要快速的形成台灣碳管理做法，來因應全球類似歐盟CBAM機制，其中核心的關鍵當然是綠能要加強，將減碳、減排拉到最大。如果綠能能不斷的提高比例，我國高科技要出口就比較沒有困擾。