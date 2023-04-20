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台糖新卸任董事長交接 楊明州：擦亮台糖這塊金字招牌

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
台糖公司新卸任董事長交接典禮於今（20）日上午舉行，新任董事長楊明州（圖右）在經濟部主任秘書陳怡鈴監交下，自卸任董事長陳昭義（圖左）手中接下印信，接棒成為台糖公司第25任董事長。台糖提供
台糖公司新卸任董事長交接典禮於今（20）日上午舉行，新任董事長楊明州（圖右）在經濟部主任秘書陳怡鈴監交下，自卸任董事長陳昭義（圖左）手中接下印信，接棒成為台糖公司第25任董事長。台糖提供

台糖公司新卸任董事長交接典禮於今（20）日上午舉行，新任董事長楊明州在經濟部主任秘書陳怡鈴監交下，自卸任董事長陳昭義手中接下印信，接棒成為台糖公司第25任董事長，並宣示將帶領團隊全力以赴，擦亮台糖這塊金字招牌。

台糖表示，楊明州是從基層做起的資深公務人員，他在城市管理及工務等領域的專業能力備受肯定，並曾擔任高雄市政府代理市長、副市長及秘書長等重要職務，而身為農家子弟的他，將秉持過去在公務體系近40年永不懈怠的精神帶領同仁打拚，並與時俱進，以新思維治理台糖。

台糖說明，陳昭義在本任期積極配合政府以「只租不售」方向開發產業園區，創造產業發展契機，更大力推動全面改建現代化養豬場。現階段除東海豐農業循環園區已運轉啟用外，雲林虎尾、斗六、臺南南沙崙等現代化豬場也陸續展開試營運；今後將由楊明州接手，延續推動現代化養豬場改建的任務，以翻轉鄰避設施的刻板印象，持續提供國人優良的國產肉品。

此外，楊明州表示，台糖無論在民生產業、綠能科技、新農業及循環經濟等方面，都扮演重要的角色，責任重大，他期許和有如家人的台糖同仁們一起奮鬥，「我們準備挽起袖子、開始做事」，攜手同仁齊心提升經營績效、確保民生肉品穩定生產，以及協助國家產業與能源發展，完成政府賦予台糖的責任與目標。

台糖 農業

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