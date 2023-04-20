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陸方將終止ECFA？ 政院：勿過度揣測自亂陣腳

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中國大陸對台灣進行貿易壁壘調查，外界關注是否為中國大陸釋出將終止ECFA的訊號。對此，行政院代理發言人羅秉成今（20）日表示，台灣可以未雨綢繆，「但不要別人還沒出招，就過度揣測、自亂陣腳」，未來中國大陸若有具體調查結果，經貿辦等都有所準備，有機制因應。

中國大陸商務部12日公告，將針對台灣農產品、五礦化工產品、紡織品等2455項商品進行貿易壁壘調查，調查持續最長九個月，最遲預計在2024年1月12日結束；外界關注是否為取消海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）的警訊。

羅秉成回應，有關陸方對台貿易壁壘調查，行政院已多次說明，兩岸貿易往來正常有序，相關機制和做法行之有年，沒必要過度複雜化、工具化乃至政治化。

最後，羅秉成也再度強調，相關議題政府都有所因應，農委會與經濟部已都對外說明，行政院經貿辦也會有所準備，大家可以未雨綢繆，但不必自亂陣腳，也不用做一些過度揣測，後續有具體調查結果以及相關議題，都會在既有機制內來因應和處理。

羅秉成 ECFA

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