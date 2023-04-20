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碳權經濟綠色商機 華紙飆漲停領軍造紙股表現強勢

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
造紙股今（20）日反應總統蔡英文首度宣布，國內將成立自主的碳交易平台，以達成減碳目標，帶動造紙股全面噴發。（本報系資料庫）
造紙股今（20）日反應總統蔡英文首度宣布，國內將成立自主的碳交易平台，以達成減碳目標，帶動造紙股全面噴發。（本報系資料庫）

《氣候變遷因應法》已公布施行，為「碳權」交易規劃藍圖，碳權經濟帶動今（20）日相關概念股表現強勢，尤以造紙類股最為強勢，盤中類股漲幅逾5%，由華紙（1905）領軍上攻，盤中衝上漲停19.1元鎖死，創下8個月來新高，永豐餘大漲逾8%；另外，同樣具有碳權題材的農林一度觸及漲停，盤中漲幅逾7%。

環保署18日證實台灣要成立自己的碳權交易所，環保署將負責法規部分，證期局及證交所將著手建立台灣碳權交易所；碳權經濟帶動今日碳權相關概念股表現強勢。

目前全球各國聚焦於減碳，歐盟、美國、英國、日本、韓國、台灣都已宣示2050年達到淨零碳排，綠色經濟趨勢帶動今日整體造紙類股強勢，由華紙領軍上攻，永豐餘表現同樣亮眼，盤中上漲逾8%，另外，正隆、榮成等股價也勁揚。

華紙積極發展循環經濟，推出「益利CircuWell」全紙回收容器，採100%無塑膠淋膜，昨日宣布攜手早餐聯盟，組成供應鏈國家隊推動使用全紙回收容器，華紙表示，全紙回收容器目前貢獻整體營收約5％，目標今年增至10％。華紙早盤跳空以18.75元開高後衝上漲停19.1元鎖死，漲停及市價買單超過6,400張。

同樣具有碳權題材的農林也是強漲的表現，農林第一季營收0.98億元，年增1.04%，日前宣布將屏東老埤農場土地擬開放建置太陽光電電場，預計至少釋出200公頃，每年可望貢獻1.5億～1.6億元固定租金收益提升獲利；早盤以22.15元開出，一度衝達漲停23.95元，盤中漲幅逾8%。

華紙 漲停 農林

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