保二出現危機！中經院大幅下修今年經濟成長至2.01%

俄烏戰事未決，通膨情勢不明，全球經濟陰霾疑慮未減，導致台灣經濟成長挑戰嚴峻，中經院今天預估今年經濟成長率為2.01%，較上次預測值2.72%大幅下修0.71個百分點。中經院院長葉俊顯表示，下修理由來自外貿表現不佳，估外貿表現前三季都不好，今年經濟成長模式「內溫外冷」，主要支撐靠國內消費，「對保二有信心」。中經院也上調今年消費者物價指數（CPI）年增率2.18%，是目前各機構最高。

中經院表示，外部情勢是此次下修主因，在烏俄戰爭持續僵持、美中兩大陣營持續對抗、歐美抑制惡性通膨仍未達標、金融體系面臨嚴苛考驗情形下，2023年全球經濟成長率將低於2022年，且國際貿易成長愈趨下滑。相對之下，國內需求民間消費，因後疫時期解禁與開放，擴增需求，成長模式呈現內溫外冷情形。

中經院估今年國內需求貢獻經濟成長2.23個百分點，其中民間消費、固定資本形成分別貢獻2.08、0.08個百分點；而國外淨需求，則因國際商品貿易成長走緩，貢獻約-0.22個百分點。

葉俊顯表示，今年投資、輸出輸入都比去年差， 今年投資成長0.38%(去年是6.24%)、輸出0.06%(去年是2.42%)、輸入0.38%(去年是4.5%)，原因是全球貿易動能、升息不確定因素及基期因素。

葉俊顯表示，今年經濟走勢是第一季是谷底，之後逐季往上，第一季-0.89%，去年第四季成長率-0.41%，但若與去年第三季很不錯3.64%相比，去年第四季等於差了快一個百分點，所以中經院此次下修，也是因為沒有估到這一點；今年逐季往上，Q2為1.71%、Q3為2.56%、Q4為4.51%，今年下半年若貿易面輸出輸入回穩，就可以對經濟成長動能添柴火。

他分析，今年消費約可成長4.64%，比去年3.59%好，主要是防疫鬆綁及物價較去年緩和，物價則是油價及大宗原物料價格下降，但物價部分仍要謹慎，要注意國內供需，例如房租及17項民生物資走勢。

中經院估也上修今年消費者物價指數（CPI）年增率2.18%，比去年2.95%低，原因是全球景氣趨緩、需求降低及去年高基期因素。