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商標審查「快速通關」立院經委會闖關成功

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

商標審查案逐年增加，平均審查時間約六個月。立法院經濟委員會今（20）日審查《商標法》部分修正草案，其中第19條引進「加速審查」，讓有急迫性的商標審理案可透過多繳審查費，換得二個月的「快通通關」。經濟部智慧局強調，此機制並非有錢就可插隊，而是像救護車留給有急需的人需要的人。

此日審查商標法，因為多數條文都與即將審查的《專利法》聯動，因此多數條文均維持現行法規，暫不修正，等到審查專利法時才會一併討論。而有討論法案均無出現爭議，按行政院版本送出經委會。

其中，商標法第19條修正草案，智慧局提出如果申請人有即時取得權利之必要性時，可以繳納加速審查費後，由商標專責機關加速審查。

民進黨立委賴瑞隆說，目前商標申請案件大幅度增加，已經連續六年申請案超過10萬件，平均審查期間約為6.2個月。他認同，加速審查機制的必要性，但是也詢問加速審查條件，以及線有審查人員約83位，是否會因此造成一般案件被排擠，反而審查時間拉長。

智慧局長廖承威說明，加速審查條件後續會再訂出規範，簡單說明是考量到部分業者因為要發售或是參加商展，有取得商標急迫性，就會透過快速通關協助。至於是否產生排擠，他不諱言，多少可能會出現排擠，但會透過加班來處理。

廖承威受訪進一步表示，現階段案件審查時間約六個月、費用為3,000元，未來若要參與加速審查不僅要符合條件，基於使用者付費則是增加至9,000元，預期如果資料準備周全就可以把審查時間壓制二個月。

他強調，快速審查管道並非「我有錢就可以插隊」，透過多花6,000元就可以破壞機制，比較像是把救護車留給需要的人。雖然對於現有機制有多大的排擠還要經過實證，但光現階段案件量就須要求旗下審查員加班處理，預估快速通過上路後會更加吃重。

商標 加班 救護車

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