去年度台電、中油反盈為虧 總預算最終歲計賸餘3464億元

行政院院會今（20）日通過「111年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」、「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算」，將提送監察院。111年度中央政府總預算歲計賸餘為3,464億元。

行政院主計總處指出，111年度歲入決算數2兆7,108億元，較預算數增加4,438億元，包括稅課收入增加4,002億元、財產收入增加160億元、營業盈餘及事業收入增加143億元、其他收入增加83億元、規費及罰款收入增加50億元。

歲出決算數則是2兆2,144億元，較預算數節餘366億元，包括債務支出節餘114億元、一般政務支出節餘80億元、教育科學文化支出節餘70億元、補助及其他支出節餘29億元、社會福利支出節餘27億元、國防支出節餘19億元、經濟發展支出節餘18億元、退休撫卹支出節餘6億元、社區發展及環境保護支出節餘3億元。

經歲入、歲出相抵，賸餘4,964億元，較預算數增加4,804億元，經扣除償還債務1,500億元後，111年度歲計賸餘3,464億元。原預算之舉借債務439億元及移用以前年度歲計賸餘361億元均未執行。行政院主計總處會計決算處副處長施欣蘋說明，中央政府字106年度起的預算總決算已經連續六年都出現歲入、歲出剩餘的情況，顯示出政府財政健全頗有成效。

至於在中央政府營業基金的部分，施欣蘋指出，營業總收入3兆3,197億元，營業總支出3兆4,613億元，收支相抵，淨損1,416億元，主要是台電公司化石燃料價格較預算高，支出增加致虧損擴大，以及台灣中油股份有限公司因國際油氣價格上漲進口成本攀升，但為配合穩定物價政策，售價未配合氣價公式足額調整，進而反盈為虧相差3,418億元。

施欣蘋說，不過111年度各國營事業對國庫也頗有貢獻，包括繳庫的官股息紅利2,005億元，另外在作業基金部分，賸餘647億元，較預算數增加268億元，債務基金、特別收入基金及資本計畫基金，基金來源與用途相抵，賸餘664億元，較預算數增加550億元。

至於中央政府前瞻基礎建設計畫第三期執行期間為110年度至111年度，編列歲出預算數2,298億元，全數以舉借債務因應。執行結果，歲入決算數6億元，主要是變賣工程廢料等收入；歲出決算數2,264億元，較預算數節餘34億元，主要是辦理軌道建設及水環境建設等計畫經費節餘所致；歲入、歲出相抵，差短2,258億元，全數以舉借債務彌平。