台灣成過勞之島 藍：應擴大彈性工時

台灣是過勞之島，全球平均工時第四長，薪資也落後他國！國民黨主席朱立倫20日召開記者會指出，新加坡工時雖然為全球第一，但薪資卻是台灣的兩倍，台灣目前正陷入低薪、工時長的狀況。國政基金會執行長柯志恩呼籲，企業應擴大彈性工時制度，並強化勞資對話平台。

台灣是過勞之島

「台灣是過勞之島，年平均工時全球第四長，年平均總工時2055個小時。」朱立倫舉數據指出，打從蔡英文總統2016年推動每週40工時改革迄今，「一例一休」也歷經二修，但台灣工時卻沒有縮短。

他指出，反觀新加坡工時雖然全球第一長，但該國每月薪資達4340美金，台灣則不到2000元美金，顯見台灣不僅工時長，實質薪資也沒有成長。朱立倫指出，面對該狀況，不少年輕人放棄正職，投入相對彈性的外送員工作，導致外送員人數倍數成長，但相關的法規保障仍闕如，也使得外送員交通意外頻傳。

為績效延長工時

中央大學法政研究所教授許雲翔指出，雖然台灣名目薪資有逐年增長的狀況，但這背後因素其實是「青年計薪方式採月薪制比例減少，採用底薪加業績獎金的狀況不斷增加」，意味工作更多採用績效導向，青年也因此必須選擇延長工時。

他指出，如外送員等非典型工作者，在契約關係、工作時間與收入穩定程度等都不及正常勞工的保障，而且外送員面對平台業者的權益相當低，所以需要政府投入研擬更多措施。

過勞標準太嚴苛

柯志恩更指出，台灣「過勞」的認定標準需要排除其他狀況，如果民眾有慢性病因素，都很難被判定為過勞。她表示，即使在那麼嚴苛的標準下，近十年平均1.4週還是有一人因過勞而傷病、失能或死亡。

她提出三大呼籲：一、政府應強化產業對話平台的功能，討論範圍不僅限於薪資多寡，更應探討工時長短、過勞認定標準都應納入討論。

二、擴大彈性工時制度，提供誘因鼓勵企業施行遠距上班。

三、分析勞動統計，打造「健康熱點」，定期安排健康檢測，讓勞工能評估自我健康狀況。

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