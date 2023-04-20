投審會：今年首季對外投資、外資來台投資件數均減少

經濟部投審會統計，今年1~3月核准僑外投資件數為537件，較上年同期減少4.45%；在核准金額部分，投（增）金額26.25億美元，年減7.85%，核准新設公司件數305件，新設公司投資金額美金6206萬美元，而核准新南向國家來台投資件數為128件，年增8.47%，投（增）資金額3.51億美元，年增38%，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。

陸資來台投資方面，投審會表示，核准陸資來台投資件數為8件，年減38.46%；投（增）資金額1140萬美元，年增74.77%，主要因核准香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以新台幣2.75億元增加台灣分公司營運資金，從事RFID中介軟體等研發及銷售。

投審會表示，在對外投資方面，核准（備）對外投資件數為123件，減少16.89%；投（增）資金額68.86億美元，年增239.62%，主要因核准台積電以35億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，以及國巨以7.23億歐元間接受讓取得法國施耐德電機公司旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案。