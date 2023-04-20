七成三上班族想要前進科技業 期待年薪高達125.8萬

科技業高薪令人稱羨，但全球科技業景氣動盪，是否會影響人才前進科技業意向？1111人力銀行「2023人才前進科技業調查」，發現高達58.8%受訪者對於前進科技業躍躍欲試，另有14%已成功擠進科技圈，整體而言有近7成3上班族對於踏入科技圈有意願，僅有27.2%沒意願。上班族前進科技業，期待的理想年薪（包括分紅/年終）平均為125萬8722元，比去年（2022）期望薪資平均115萬8745元，提高近10萬元。

根據1111人力銀行針對不分產業的上班族進行調查，58.8%受訪者有意願前進科技業，另有14%已經在科技圈就廾業，等於高達近7成3上班族都想踏入科技圈。想要（已經）從事科技業的主要原因為優渥的薪資待遇（72.3%）、員工福利完備（53.2%）、產業前景看好（49.5%）、年終分紅很可觀（39.4%）以及升遷制度健全（19.1%）。

調查顯示，上班族前進科技業，期待的理想年薪（包括分紅/年終）平均為125萬8722元，相較於本次受訪者的平均年薪71萬2647元，相差高達54萬6075元。對比去年（2022）期望薪資平均115萬8745元，提高近10萬元、年增8.6%，顯見隨著通貨膨脹及科技產業發展，上班族對於科技業的薪資期待也日益增加。

上班族也普遍認知，具備優秀外語能力（64.4%）、配合度高（55.7%）、程式設計功力一流（51.7%）擁有碩博士學歷（32%）以及擁有領導團隊經驗（26.1%）等五大條件，將對於踏入科技業有極大幫助。又透過交叉分析顯示，轉職態度最積極的產業以「一般傳統製造業」從業人員高居各產業之首，盼一舉成功搶進科技業；其次「為一般服務業」及「醫療照護/環境衛生」。

對於想轉進科技業的上班族最在意哪些條件呢？答案就是薪資待遇（85.9%）、工作環境（56%）、離家遠近（53.8%）、分紅獎金（40.1%）、工作時間（31.7%）以及企業前景（21.1%）。科技業高社經地位形象深植人心，但也有撕不去的負面標籤，調查指出工時太長（52.9）、工作壓力大39.5%、輪班制36.7%、國際大裁員23.9%、假日加班23.3%、工作型態封閉22.7%，都是令上班族畏懼的科技業魔王關。