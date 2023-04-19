台美商會今晚辦謝年飯 蔡英文肯定貢獻：在雙邊關係扮演重要力量

台灣美國商會今（19）晚舉行謝年飯，蔡總統蒞臨晚宴致詞，特別肯定台灣美國商會在雙邊關係中扮演的重要力量。

美國在台協會甫上任的新任主席蘿拉羅森伯格(Laura Rosenberger)也特別從美國華府前來，與台北辦事處處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)一起參加謝年飯。此外，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新竹市長高虹安皆出席謝年飯晚宴，各縣市首長親自與現場多家美商公司代表交流，介紹近年城市的發展及投資環境。

台灣美國商會會長施立成表示，台美關係正處於歷史最佳狀態，並肯定美台雙邊政府已針對21世紀貿易倡議五項議題達成初步共識，為美台經貿關係奠定史無前例的里程碑，期待台灣政府落實已達成共識的議題，如良好法制作業(Good Regulatory Practice, GRP)及貿易便捷化等，這些都是商會成員極度重視的議題。

施立成還提到，維持台灣經濟成長需要劍及履及的行動，簽署國際貿易協定與良好法制作業是實現這一目標的兩大關鍵因素。施立成強調，「我們希望台灣充分利用這個難得的機會，不斷創新和擴大其產業發展。台灣必須加快法規改革的速度，創造一個開放、投資友善和靈活的商業環境，活躍於世界舞台。」

晚宴中，施立成還致贈蔡總統德州山月桂樹，象徵著台灣堅忍的韌性，德州月桂花也是蝴蝶的最愛，致敬台灣身為「蝴蝶王國」的美譽。施立成亦致贈美國在台協會主席羅森伯格「凝視齊柏林：台灣的四維空間」攝影集，透過齊導的照片，傳達對台灣的摯愛；並贈台北辦事處處長孫曉雅台灣欒樹幼苗，台灣欒樹以減碳著名，是台灣道路常見的喬木，期待促進美台關係像樹木一樣繁榮，並能夠為地球減碳，促進世界永續發展指標達成。

同時，施立成並祝賀蔡總統在3月底獲得哈德遜研究所頒發的全球領袖獎，並表示，美國商會期待與志同道合的夥伴更緊密地合作，幫助台灣通過繁榮建立實力。

今年台灣美國商會謝年飯出席盛況空前，現場逾650位商會會員及150位政府官員共襄盛舉，慶祝美台關係邁入新高點。