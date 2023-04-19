技術處發表高透明顯示系統 助攻業者搶智慧座艙商機

2023年Touch Taiwan今（19）日開展，經濟部技術處展示多項科專成果，發表「高透明顯示系統」技術，穿透率達85%以上，並與國內面板大廠合作開發搭載高透明顯示系統的智慧座艙，預計最快兩年將可聯合歐系車廠搶攻上千億元商機。

經濟部技術處表示，這項技術也與國立海洋科技博物館合作，將於今年暑假在大型水族缸上打造165吋的顯示互動系統，未來更可應用在運動賽事、博物館、畫廊等多元場域。除了透過高透明螢幕觀賽、觀展外，更可在玻璃上同步獲取多元資訊。

經濟部技術處長邱求慧指出，目前大陸面板全球市占率達67%，臺灣18%，略勝日韓的15%，面對低價競爭，產業需發展高階車用面板等高附加價值產品，才能在全球競爭下彎道超車。技術處過去4年來投入45億元開發智慧顯示系統、拓展場域應用等策略，補助法人及業者投入相關技術研發，至今已累計超過100項研發成果、促進研發投資超過102億元。

在車用與智慧顯示器多元發展需求下，調研機構Omdia上修2023年全球車用顯示器年產值至95億美元，預估2024年將成長至100億美元。

工研院電子與光電系統研究所副所長李正中表示，未來顯示科技不只是訊息的載體，應具備更好的互動性，國際面板與系統大廠已逐漸將產品觸角延伸至多元應用，開發新興顯示應用產品，建立差異化市場。工研院在經濟部技術處補助下，持續整合虛實融合技術與系統能量，攜手產業加速開發高值化、差異化創新技術。包括打造出全球首創高舒適性觀光導覽系統，資訊會因應車子晃動而做對應的動態補償與提供類似遠方恆定水平面圖像，提供乘客舒適不暈眩的虛實融合觀光導覽系統使用體驗，並透過手勢與景點資訊進行互動。

工研院研發的「抗暈眩資訊顯示技術」，透過整合景物GPS座標定位與使用者視線追蹤，可依乘客視線提供正確景物導覽資訊，在移動的交通工具上也不暈眩，去年底已與友達光電（2409）合作，將透明Micro LED智慧窗正式導入高雄亞灣智慧渡輪。