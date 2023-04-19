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行競科技攜手佳得集團 打造浸沒式冷卻儲能系統

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全球浸沒式冷卻電池技術先鋒行競科技（XING Mobility）今（19）日宣布提供台灣儲能系統供應商佳得集團總量2.4MWh的浸沒式冷卻電池，應用於佳得集團儲能機櫃，共同打造全台首創應用於綠電儲能的浸沒式冷卻儲能系統，進駐台電彰濱風電儲能案場第3期，正式切入台灣綠色供應鏈，為台灣帶來更穩定、安全的再生能源，實現高能效永續未來。

全球持續推進綠電政策，為克服再生能源發電的不穩定性，相關儲能技術也蓬勃發展，而建設儲能設備以擴大再生能源的使用更是台灣淨零轉型十二項項關鍵戰略之一。其中，風電固有的高變動性使風電場的持續可靠運行成為一大挑戰，而儲能系統的靈活充放電特性，被視為是提高電網可控性的關鍵角色。

再生能源儲能系統中的電池系統，是維持其穩定運行的關鍵要素之一。行競科技攜手台灣儲能系統供應商佳得集團，提供總量2.4MWh的獨家專利浸沒式冷卻電池系統IMMERSIOTM XM25，應用於佳得集團的200kWh型儲能機櫃，共同打造全台首個應用於綠電儲能的浸沒式冷卻儲能系統。聚焦提升儲能系統的穩定性和安全性，利用電池與冷卻液精細協調下的熱管理策略，實現電池、模組和系統的溫度均勻性，助再生能源儲能系統穩定運行，協助調節電網壓力及確保綠電穩定輸出。這款儲能系統已進駐台電彰濱風電儲能案場第3期，預計今年第三季移交台電測試驗收，將帶來更穩定、更有韌性的電網。

台灣儲能市場在政策面與需求面的雙重加持下發展潛力備受期待，根據再生能源顧問公司ESS InfoLink預估，台灣儲能市場自2023年起將顯著增長，2030年累積規模將達20GWh、經濟規模上看新台幣2,000億 。行競科技策略長賀陳修表示，各國政府法規逐步完備，加大了再生能源普及的推動力度，國際供應鏈也持續不斷綠化，各產業對穩定安全的綠電需求也越來越高。行競科技期待本次與佳得集團共同打造的浸沒式冷卻儲能系統，能為台灣的綠電優勢再加分，助力台灣產業實踐永續未來。

再生能源 綠電

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