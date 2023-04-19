光電爭端多？環團籲設專區解決 經濟部這樣說

綠色公民行動聯盟今（19）日舉辦「2023台灣如何邁向淨零轉型論壇」，其中大談台灣太陽光電未來發展。環團認為，一定規模光電案場進行專區劃設。經濟部次長曾文生表示，專區劃設有利於光電案場進入「正軌」，可以較有效率開發，但也需要牽涉到農地使用跟國土地計畫，因此還要跨部會協商。

環境權保障基金會研究員許博任表示，能源轉型高度仰賴資本，但大規模光電也是最容易引發爭議的模式，認為大規模開發程序，其他人要走，光電案場也應該走，也是要經過國土計畫、政策環評、個案環評及個案國土使用許可、專區使用規範，缺一不可。

曾文生表示，推廣光電核心問題是空間，這部分可分為最上位國土計畫進行規劃，或是業者自行整合等方式。現階段，光電開發朝向不利耕作地，也會形成土地變更、整合，以及衍生饋線及發展效率等問題。

對於是否劃設專區，他認為，業者其實是希望可以有專區劃設的，但未必一定要涉及土地變更，而是將一塊土地劃設好後將應有的升壓站、共同管線納入，不僅有利於大業者發展，也確保小業者投入空間。

至於政策環評，曾文生認為就是一個社會溝通過程，現階段很多爭議在環設檢核就可以排除；而國土計畫過往沒有能源部門，要落實也需要跟地方政府溝通，換言之，上述問題都可以用既有機制解決，不用新創機制，重要是要加強各部會、中央地方政府合作，如此進到正軌速度才會快。

環境律師詹順貴則認為，過往擔任環保署副署長時曾提議光電案場要做政策環評被反對，如今看到光電爭議愈來愈多，主因是業者將本求利及用地選址沒有標準，反而影響光電發展。

他也不忘批評，前行政院副院長沈榮津過往很蠻橫要各部會提出土地，但認為這樣根本是「殺雞取卵」，認為現階段光電的爭議是因為政府積極推光電，但卻沒有積極投入業者輔導及地主爭端解決。

對於光電專區能否解決光電爭議，他指出，劃設專區是將農地變更成特定目的專用區，這中間也牽涉到很多私有地主，不認為一定可以解決最嚴重的信任問題。況且如果變更為專區後，農地就無法再恢復，認為應該還是要維持農地地目，如果未來有糧食需求就可以比較容易改回來。