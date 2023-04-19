大陸對台祭貿易壁壘調查 林伯豐：台灣恐面對競爭不足

三三會理事長林伯豐今（19）日表示，大陸對我國出貿易壁壘調查，台灣配合跟大陸洽商是必然的要求。目前見到大陸成本和生產效率跟台灣一樣，台灣恐面對競爭力不足，政府應找出因應對策，包含稅費、水電供應跟成本，以維護台商在台灣製造生產等。

三三會今日舉行4月例會，並邀請藍濤亞洲公司總裁黃齊元以「國際經濟情勢及未來投資展望」為題發表專題演講。林伯豐在會前受訪時，針對大陸對我國提出貿易壁壘造成的影響，他表示，WTO是世界性組織，會員要遵守其要求的規範，台灣配合跟大陸洽商是必然的經過和要求。目前見到大陸成本和生產效率跟台灣一樣，台灣恐面對競爭力不足，政府應找出因應對策，包含稅費、水電供應跟成本，來維護台商在台灣製造生產等。

至於大陸是否有可能中斷ECFA？林伯豐說，台灣應該對中國大陸要有善意表現，以爭取台商在大陸所享有的優惠，特別是ECFA，雖然沒有限期要截止，也許會提前截止，希望政府能善意發揮對接跟洽商制度。

林伯豐隨後致詞時也表示，大陸商務部將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2,455項物品，包括農產品、礦物及化工產品、紡織品等，一旦商務部調查結果確定，將對台灣出口產生影響。因此他提出兩項建議：

一，兩岸均為WTO的會員，大陸此項調查雖符合WTO的規範，但對台灣影響甚鉅，政府應盡速盤點、釐清相關內容，積極研擬因應對策，並與陸方展開談判。

二、台灣的工業產品、農產品如遭受大陸的低價競爭，政府提出因應方案，包括提供電價及土地優惠，給予人才培育的補助，另應減免營所稅、營業稅以及貨物稅。

林伯豐也指出，美國商業環境風險評估公司（BERI）2022年第3次「投資環境風險評估報告」，台灣投資環境風險評比全球第14。台灣是外向型經濟體，擴大出口市場及吸引外商來台投資是台灣經濟持續成長的動力，針對在台外商對台灣投資環境的憂慮，他也提出五點建議：

一、確保供電穩定：重新檢討2025年能源配比，保留核能為基載電力，核能發電占比至少30%，核二、核三除役後，應運用新一代的核電技術興建新核電廠。

二、確保供水無虞：推動再生水廠、回收水處理廠、興建海淡廠，積極開發伏流水；利用低水位時期進行水庫清淤；自來水管線改用FRP新式複合材料，改善自來水管線漏水率；運用AI人工智慧數位科技，推動農業用水管線化。

三、確保人力充沛及培養人才：重新啟動技職教育的推廣，加強產學合作教育，並補助現職勞工進修第二、第三專長。應同步鬆綁移工政策，建議從40%提高至45%，修正「就業服務法」第52條第4項規定，延長外籍移工在台工作年限，從12年延長至少至14年。

四、確保土地取得：應公開全台工業用地閒置情形，建立原價買回閒置用地機制，輔導民間閒置土地、公有土地等優惠釋出，積極進行產業用地開發與更新，持續推動006688政策。

五、確保台灣安全：政府應以具體實際行動來緩和兩岸關係，主動釋出善意，理性選擇「共識與和平」。重啟海基會與海協會的溝通聯繫機制，推動兩岸正常商務活動及直航航點。