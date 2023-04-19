Gogoro與Enel X 義電智慧能源 共同加速台灣能源轉型

Gogoro 與創新能源服務及虛擬電廠龍頭 Enel X（義電智慧能源），今（19）日重磅宣布部署全台逾 1,000個Gogoro Network電池交換站點、2,500座機台加入Enel X虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP），參與台電電力交易平台的電力輔助服務市場，實現全球首個整合虛擬電廠與電池交換能源網路的商業部署，推動台灣再生能源轉型。

此次大規模部署源於2022年兩間公司成功的前導測試計畫，亦為全球第一個以此技術商轉成功的案例。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，在邁入智慧能源基礎建設的新時代，透過整合Gogoro Network與Enel X虛擬電廠，為台灣市場帶來創新的電力資源，更是此項技術全球首度落地商轉，並為我們帶來移動產業以外的新營收來源。

依據台灣的電網需求，Gogoro將協助整合可用電能回饋至電網中。當電網的用電負載增加，我們的電池交換站可隨時接受調度，暫時停止充電、或將智慧電池中儲存的電力饋電至電網中，同時不影響車主的換電使用，達到更即時、有效的能源平衡管理。

Gogoro與Enel X的虛擬電廠於2022年展開前導測試計畫，驗證了當電網失衡時，Gogoro Network電池交換站能夠安全降載、或在必要時饋電至電網。一旦電網恢復平衡，Enel X的虛擬電廠會向Gogoro Network發送指令，使其電池交換站恢復一般用電。Gogoro Network電池交換站在完成降載與饋電的同時，仍可讓消費者安心使用既有的電池交換服務，突顯Gogoro Network電池交換系統是支持台灣能源轉型的理想電力資源。聚合了Gogoro Network電池交換站的Enel X虛擬電廠，其功效與電力業者新建電廠以滿足用電需求相當。

雙方已於本月部署500個Gogoro Network電池交換站點、近1,300座電池交換機台參與台電電力交易平台輔助服務市場，並計劃於今年年中擴增至共1,000個站點、2,500座機台，支援電網平衡與穩定運作。

台電總經理王耀庭表示，Gogoro與Enel X（義電智慧能源）的合作由先前的前導測試計畫擴大到實現商業化落地，並將拓展至逾1,000個Gogoro Network電池交換站點，是台電輔助服務提高電力使用效率的重要里程碑，更為企業與分散式資源積極投入台灣電力市場樹立新典範。

Enel X亞太區總裁Jeff Renaud表示，與Gogoro的合作驗證了虛擬電廠是再生能源轉型的重要推手。新的分散式電力資源加速能源使用的電力化和去碳化，隨著這些新型電力資源的建立，虛擬電廠能集結這些資源並使其連接到更廣大的能源系統，進一步發揮更大的永續影響力，同時增加營收。

據台電推估，未來電力共享經濟商機將上看新台幣百億元規模。Enel X在台灣能源市場上擁有最大的虛擬電廠，在台電電力交易平台中管理最多分散式電力資源。