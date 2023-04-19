升息循環加速邁向終點 債券ETF展現投資吸引力

富邦投信4月18日發布富邦全球投等債（00740B）、富邦美債20年（00696B）等債券ETF收益分配公告，將於4月21日除息，投資人最晚只要在4月20日前持有或買進，皆可參與本次配息，投資人可至富邦投信官網查詢該ETF配息相關訊息（https://www.fubon.com/asset-management/home_newsList?BoardType=NewsBoard&BoardTypeId=DividendBoard）。

富邦全球投等債ETF經理人陳怡靜表示，日前金融危機事件頻傳，使市場預期利率高點與升息循環終點加速到來，市場更是傳出預期年底降息的可能性，而在金融危機事件的推波助瀾下，投資人資金流出風險性資產，使高評級債券利差再度擴大，展現投資吸引力。

而此些金融危機事件，仍使投資人心中埋下對未來經濟發展之疑慮，公債及投資等級債等高評級債券之安全性，有望持續獲得投資人青睞，加上未來高通膨環境終將落幕，全球貨幣政策腳步趨緩亦是必然，且在此波升息循環下，高評級債券信用利差擴大幅度已有限，相信在安全性以及價格優勢雙重基礎下，高評級債市有望築起強健獲利高牆。

由近期美國投資等級債殖利率走向看來，分別落在3.77%至5.23%不等，皆處在近10年來相對高點，毫無疑問是過去極少出現的甜蜜點位，另外美國十年期公債殖利率亦是處在相對高點，由過去與聯邦政策利率走勢亦步亦趨的相關性看來，在市場預期聯準會貨幣政策趨緩且利率已達高點甚至可能降息的情況下，殖利率有望逐步下修，現行甜蜜點位著實值得投資人把握。

就過去歷史資料驗證，每當聯準會停止升息後，投資等級債市是平均表現最佳之債種，而近期富邦全球投等債ETF、富邦美債20年ETF配息基準日將至，投資人除了可以抓準甜蜜時點進場外，更能把握基金配息時機。