Gogoro與義電智慧能源 共同加速台灣能源轉型

Gogoro與創新能源服務及虛擬電廠龍頭EnelX（義電智慧能源），今（19）日宣布將把全台布署逾1,000個Gogoro Network電池交換站點、2,500座機台，加入Enel X虛擬電廠（Virtual Power Plant,VPP），參與台電電力交易平台的電力輔助服務市場，實現全球首個整合虛擬電廠與電池交換能源網路的商業部署，推動台灣再生能源轉型。

此次大規模部署源於2022年兩家公司成功的前導測試計畫，成為全球第一個以此技術商轉成功的案例。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，公司正邁入智慧能源基礎建設的新時代，透過整合Gogoro Network與Enel X虛擬電廠，為台灣市場帶來創新的電力資源，這更是此項技術全球首度落地商轉，並為我們帶來移動產業以外的新營收來源。

陸學森進一步說，相信電能時間移轉（time shifting energy）是實現能源與交通永續轉型的關鍵，Gogoro更持續扮演驅動這場創新變革的重要角色，每一位Gogoro用戶也都是台灣淨零轉型的貢獻者。

陸學森說，依據台灣的電網需求，Gogoro將協助整合可用電能回饋至電網中。當電網的用電負載增加，該公司的電池交換站可隨時接受調度，暫時停止充電、或將智慧電池中儲存的電力饋電至電網中，同時不影響車主的換電使用，達到更即時、有效的能源平衡管理。

Gogoro與Enel X的虛擬電廠於2022 年展開前導測試計畫，驗證了當電網失衡時，Gogoro Network電池交換站能夠安全降載、或在必要時饋電至電網。一旦電網恢復平衡，Enel X 的虛擬電廠會向Gogoro Network發送指令，使其電池交換站恢復一般用電。Gogoro Network電池交換站在完成降載與饋電的同時，仍可讓消費者安心使用既有的電池交換服務，突顯Gogoro Network電池交換系統是支持台灣能源轉型的理想電力資源。聚合了Gogoro Network電池交換站的Enel X虛擬電廠，其功效與電力業者新建電廠以滿足用電需求相當。

雙方已於本月部署500個Gogoro Network電池交換站點、近1,300座電池交換機台參與台電電力交易平台輔助服務市場，並計畫於今年年中擴增至共1,000個站點、2,500座機台，支援電網平衡與穩定運作。