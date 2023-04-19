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億光文化基金會4/29舉辦親子音樂會

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

台北市政府工務局暨公園路燈工程管理處、大安森林公園之友基金會及億光文化基金會將於4月29日下午4點在大安森林公園舉辦「愛麗絲的夢境」親子音樂會，建中樂旗隊今年成軍剛滿40年，今年將赴美參加世界錦標大賽，民眾有機會提前欣賞該樂旗隊的表演。

這次音樂會由聲樂家簡文秀攜手蕉埔國小節令鼓、建中樂旗隊、龤之聲+北科紅樓合唱團、台北扶輪薩克斯風團，以及大家非常喜愛的殷正洋、凃佩岑、樂壇新秀二人組琳娜及貝露莎、薩克斯風孫維廷同台飆演。

特別值得一提的是，建中樂旗隊今年成軍剛滿40年，他們在美國、加拿大、德國、荷蘭等國際性樂旗大賽多次獲得總冠軍與金牌獎，今年更是受邀於暑假期間代表台灣赴美參加2023世界錦標大賽（WAMSB），民眾有機會在賽前先欣賞他們的表演。

另外，「台北扶輪薩克斯風團」更是史無前例地集結162名傑出的企業領導人及社友齊心齊力合奏，為市民傳遞歡樂與活力。

大安森林公園 建中

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